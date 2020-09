Gasfles staat op ontploffen bij schuurbrand in Eindhoven: meerdere huizen ontruimd

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Aan de Braambesweg in Eindhoven zijn maandagochtend rond halfacht meerdere huizen uit voorzorg ontruimd vanwege een brand die uitbrak in een schuur. In die schuur staan gasflessen en een van die flessen is volgens de brandweer roodgloeiend.

De brandweer waarschuwt voor explosiegevaar. Omwonenden wordt geadviseerd uit de rook te blijven en hulpverleners de ruimte te geven.

Koelen

Volgens een woordvoerder van de brandweer gaat het om een 'korte ontruiming' tot de gasflessen gekoeld zijn.