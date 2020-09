No Surrender-proces: drie jaar cel geëist tegen Klaas Otto

Klaas Otto vergroot

De officier van justitie heeft drie jaar gevangenisstraf geëist tegen Klaas Otto (50). Hij leidde samen met een paar andere mannen motorclub No Surrender. Volgens het OM was dat een misdaadorganisatie.

De zwaarste straf eiste het OM tegen Captain Henk Kuijpers (56) uit Emmen: 12 jaar. Rico R. (44) uit Hulst hoorde vier jaar tegen zich eisen en Theo ten V. (57) uit Klazienaveen zes jaar.

Misdrijven

De mannen vormden jarenlang de belangrijkste leiders van de motorclub. "Een duurzaam en gestructureerd samenwerkingsverband (..) om misdrijven te plegen”. Volgens het OM kan de club in verband worden gebracht met talloze gevallen van geweld, afpersing, intimidatie en drugshandel. “Een staat binnen een staat”, zei de officier.

No Surrender heeft een Brabantse oorsprong. Otto richtte in februari 2013 No Surrender op. Hij wilde ‘met zo’n dertig mensen een beetje toeren en koffiedrinken’, was zijn uitleg later, volgens het OM. Maar waarom werden Willem Holleeder en andere Amsterdamse criminelen dan ook lid? Dat vroegen de officieren van justitie zich maandag hardop af.

De Generaal

De Bergenaar werd ‘De Generaal’ genoemd. Het OM haalde verklaringen van leden aan die hem omschrijven als ‘een dictatoriale leider’. No Surrender ging vanuit het clubhuis in Zundert landelijk en internationaal. “Het begint leuk met familiedagen en steunen van goede doelen, maar gaandeweg wordt meer verwacht van de leden: strafbare feiten”, zei de officier van justitie die de club ‘een soort fuik’ noemde. Politie en justitie hadden dat al gauw in de gaten en begonnen met de aanpak van de club. Tientallen zaken tegen leden rolden hieruit voort.

Maandag kwam het OM met de strafeisen tegen de topmannen. Bij Otto hield het OM rekening met het feit dat hij korter de baas was dan Kuijpers. Bovendien wordt zijn strafeis ook lager omdat Otto al zes jaar kreeg voor een deel van deze zaak.

Verkrachting

Otto kreeg beschuldigingen ten laste gelegd die al vaker in het nieuws kwamen. Zoals de zaak van de Belgische autohandelaar Joop M. Die zei te worden afgeperst, waarop Otto dreigde zijn vrouw te laten verkrachten door vier clubleden en haar door de knieën te schieten, zei het OM. Een wanhopige Joop M. schoot Otto in 2015 neer.

De officier van justitie noemde ook de zware mishandeling van een clublid in een bos bij Bergen op Zoom in 2016. Zes clubleden kwamen hem opzoeken in het ziekenhuis en dwongen hem een berichtje op Facebook te zetten dat hij een verkeersongeluk had gehad, vertelde het OM. De officier van justitie hekelde ook de wetteloosheid van de club en de intimidatie. “Ver voor de uitvaart regelde No Surrender het verkeer”.

In zijn knieën schieten

Volgens het OM gaf Otto, als hoogste baas, diverse opdrachten om leden uit de club te verwijderen. Dat heet in die kringen: ‘badstanding’. Zo moest een Amsterdams lid 5000 euro betalen aan de club en zijn motor inleveren. Want anders zou hij door de knieën worden geschoten. De man weigerde en zijn auto werd in brand gestoken. Een ander lid werd ook geroyeerd door Otto. Hij moest zijn twee motoren inleveren met een totale waarde van dik 72.000 euro. Het OM noemde de badstandings ‘een belangrijke inkomstenbron’ voor de club.

Diverse No Surrenderleden werden gepakt met drugs, zoals cocaïne. Het OM heeft geen bewijs dat Otto er ook in zat. Maar de club werd zo strak geleid dat hij er wel van moet hebben geweten, is de redenering.

Later volgen de pleidooien van de advocaten. Het is nog niet bekend wanneer de rechtbank uitspraak doet.

Meer processen

Er lopen meer strafzaken tegen Otto. Twee weken geleden is voor de rechtbank in Breda nog bijna twee jaar cel geëist tegen hem voor getuigenbeïnvloeding. Eind dit jaar is het hoger beroep in de witwas- en afpersingszaak waarin hij tot zes jaar cel is veroordeeld. Volgend jaar is het proces rond de mishandeling in het bos bij Bergen op Zoom.