Wachten op privacy instellingen... Foto: Remco de Ruijter Volgende Vorige vergroot 1/2 Auto botst vol op kerende vrachtwagen in Oudenbosch

Een auto is maandagochtend vol op een vrachtwagen gebotst die op dat moment aan het keren was op de Langeweg in Oudenbosch.

De auto werd vanachter geraakt door een bestelbusje. Door de klap schoot de auto naar voren en botste die vol op de kerende vrachtauto. De auto kwam deels onder de trailer terecht.

De bestuurder zat bekneld in de auto. Het slachtoffer is door de brandweer uit de auto gehaald en met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Foto: Remco de Ruijter vergroot