Man ramt politieauto en wordt na wilde achtervolging opgepakt in België

Een taser (Archieffoto)

Na een wilde achtervolging is zondagavond een 31-jarige veelpleger uit Oss opgepakt in België, kort over de grens bij Putte. Bij de achtervolging ramde de verdachte een politiewagen.

Een agent controleerde de man tegen de avond op de Antwerpsestraat in Putte. Hij wist dat de Ossenaar bij een eerdere controle was weggereden. Ook bij deze controle ging de man er plotseling vandoor in de richting van Hoogerheide.

100 kilometer per uur in bebouwde kom

Bij de achtervolging werden hoge snelheden gehaald. In de bebouwde kom reed de verdachte 100 kilometer per uur. Meerdere politiewagens gingen achter de vluchtende automobilist aan.

Op de A4 bij knooppunt Markiezaat stuurde de veelpleger, die op de linkerbaan reed, ineens naar rechts. Hij ramde een politieauto. De agent kon de auto maar net onder controle houden.

Taser

Toen de man de grens met België passeerde, namen de Belgische agenten het over. De man zette zijn auto aan de kant en probeerde over de snelweg te vluchten. Met behulp van een stroomstootwapen kon hij worden aangehouden.