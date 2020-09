'Ik dacht die staat niet meer op', slachtoffer steekpartij doet verhaal in de hoop daders te vinden

Twee steekwonden in zijn voorhoofd hield het slachtoffer over aan de steekpartij (privéfoto) vergroot

Een Eindhovenaar (31) raakte zaterdagnacht ernstig gewond bij een steekpartij op de Geldropseweg in Eindhoven. Hij schoot zijn vriendin te hulp die werd belaagd. “Ik dacht die staat niet meer op”, vertelt zij.

Twee enorme steekwonden in zijn voorhoofd hield de Eindhovenaar eraan over. En zijn gezicht is bont en blauw. Het gaat naar omstandigheden inmiddels redelijk met hem, zegt zijn vriendin (29). Maar zaterdagnacht dacht ze echt ‘dat het gebeurd was’.

Samen kwamen ze zaterdagnacht rond halfdrie terug uit de stad. Ze waren afzonderlijk van elkaar wezen stappen, maar gingen samen naar huis. Hij op een groene deelscooter, zij op de fiets met een koptelefoon op. Hij reed zo’n twintig meter voor haar.

Aan het begin van de Geldropseweg wordt zij, zoals ze het zich herinnert, uit het niets van haar fiets getrokken door vijf jongeren, vier jonge jongens en een meisje. Haar vriend kijkt om en ziet het gebeuren. Hij probeert haar te hulp te schieten, maar de vijf nemen hem te grazen. Allebei verliezen ze het bewustzijn.

'Hij lag daar, onder het bloed'

Als zij bijkomt, zijn de vijf weg. Wel ziet ze haar vriend liggen. “Onder het bloed. Gewond aan zijn hoofd en met zijn jas helemaal opengereten. Ik heb volgens mij twee messen gezien. Maar wat er precies is gebeurd, weet ik niet. Het ging allemaal zo snel.”

De vijf hebben volgens haar niet geprobeerd iets mee te nemen. “Daar waren ze volgens mij niet op uit”, vertelt ze. “Ze hadden het volgens mij ook niet op ons gemunt. Ze stonden gewoon te wachten en waren uit op een steekpartij.”

Bont en blauw

Zelf heeft ze een aantal flinke klappen in haar gezicht gekregen. Net als haar vriend is ze bont en blauw. En maandag gaat ze nog langs het ziekenhuis omdat ze denkt dat ze haar hand gebroken heeft. “Maar het heeft vooral emotioneel heel veel impact”, vertelt de Eindhovense.

“We doen even helemaal niks nu. We moeten echt even bijkomen.” Wel gaan ze maandag samen aangifte doen bij de politie.

Zoeken getuigen

De Eindhovense wil maandag vooral haar verhaal doen omdat er volgens haar mensen moeten zijn die iets hebben gezien. Omdat de angst er nog goed in zit, vertelt ze het verhaal anoniem.

“Het is gebeurd aan het begin van de Geldropseweg. Het is daar rond die tijd nog best druk. We hopen dan ook dat er mensen zijn die in de nacht van zaterdag op zondag tussen halfdrie en halfvier iets hebben gezien. En dat mensen tips willen doorgeven aan de politie zodat de daders gevonden worden." De politie deed zondag al een getuigenoproep.

