Ibrahim Sangaré verkiest PSV boven Engelse Premier League: 'Roger Schmidt heeft me snel overtuigd'

Voor velen was de naam van Ibrahim Sangaré voor het afgelopen weekeinde een grote onbekende, maar maandag presenteerde PSV de middenvelder uit Ivoorkust als nieuwe aanwinst. PSV troeft met de komst van Sangaré onder meer Southampton uit de Premier League af, dat eveneens geïnteresseerd was. Maar wat voor speler is Sangaré eigenlijk?

Na Yvon Mvogo (huur), Philipp Max en Eran Zahavi is Ibrahim Sangaré de vierde directe aanwinst van deze transferperiode voor PSV. Roger Schmidt liep zondagmiddag alvast vooruit op de transfer van de middenvelder uit Ivoorkust en vertelde in het kort wat voor speler Sangaré is. "Hij is een fysiek sterke speler met een goede pass. Het is een complete middenvelder. We kunnen hem helpen in zijn ontwikkeling, want hij is nog jong", zei de hoofdtrainer van PSV bij FOX Sports.

Ibrahim Sangaré vertelt waarom hij voor PSV heeft gekozen:

Dat de 1.91 meter lange middenvelder een welkome versterking kan zijn, werd zondagmiddag maar eens te meer duidelijk. Tijdens de puntendeling in Almelo bij Heracles (1-1), kwam PSV juist op het fysieke aspect wat te kort, zo leek het. Tegenstander Heracles speelde veelal de lange bal en zocht de duels op en juist die verloor PSV meermaals. De kans lijkt groot dat meerdere tegenstanders op de manier van Heracles tegen PSV gaan spelen. Met Sangaré hebben de Eindhovenaren een middenvelder gestrikt met specifieke kwaliteiten die nog niet in de selectie zitten, met onder meer dus zijn lengte en fysieke kracht.

"De trainer heeft me al snel kunnen overtuigen met zijn speelwijze en plan", zegt Sangaré over het gesprek wat hij heeft gehad met Roger Schmidt. "Ik zie potentie in deze club en ik denk dat ik me verder kan ontwikkelen als speler. Ik weet wat de trainer van me verwacht. Ik ben ervan overtuigd dat dit de goede stap is voor mijn loopbaan."

Complete middenvelder

Buiten de grote en imponerende verschijning van Sangaré, kan de Ivoriaan ook voetballend zijn steentje gaan bijdragen. Dat valt op na het zien van wat beelden van hem bij Toulouse. De 22-jarige Sangaré is als defensieve middenvelder niet direct een balveroveraar, maar heeft wel een aanvallende drang naar voren, zoekt de voetballende oplossing en kan opduiken in de zestien. Vaak is de passing van de nieuwe middenvelder van PSV ook naar voren gericht, iets wat Schmidt graag ziet in een middenvelder. Zijn scorend vermogen laat nog wel wat te wensen over, want in 86 wedstrijden voor Toulouse, wist Sangaré maar tweemaal te scoren en vijf keer gaf hij een assist.

Franse taal

De perspresentatie werd maandagmiddag in het Frans gehouden, want de nieuwe middenvelder van PSV spreekt nog geen Engels. "Maar ik zal ook daar hard voor gaan werken om er verandering in te gaan brengen", zei Sangaré daar zelf over. Toch zal er niet direct een taalbarrière ontstaan, want met Olivier Boscagli en Yvon Mvogo heeft PSV al twee spelers die Frans spreken. En ook assistent-trainer Boudewijn Zenden is de Franse taal machtig.

Het zal waarschijnlijk nog even duren voordat Sangaré zijn eerste minuten in het PSV-shirt gaat maken. Er moet namelijk nog het nodige papierwerk in orde worden gemaakt.