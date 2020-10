Verpleeghuizen ondanks tientallen besmettingen: ‘De deuren langdurig sluiten hoeft niet meer'

Archieffoto vergroot

Tientallen bewoners en medewerkers van verpleeg- en verzorgingshuizen in Brabant hebben het coronavirus. Maar de deuren gaan zoals in maart niet meer langdurig op slot. Dat zegt Luc Kenter in gesprek met Omroep Brabant. Hij is voorzitter van koepelorganisatie Regionaal Overlegorgaan Niet-Acute Zorg (RONAZ) in onze provincie. “Dat zou je nooit meer willen. Dat hoeft ook niet meer. We zijn veel beter voorbereid.”

Reden daarvoor is dat de verpleeg- en woonzorgsector volgens Kenter preciezer om kan springen met coronabesmettingen dan aan het begin van de coronacrisis. Fijnmazigheid is volgens Kenter, ook bestuursvoorzitter van zorgorganisatie Thebe, het toverwoord. In plaats van deuren voor langere tijd te sluiten en geen bezoek toe te staan, hebben instellingen nu meer handvatten, stelt hij.

Kenter: “Als ergens een besmetting is, dan isoleer je die persoon. Als er op een afdeling meerderen besmet zijn, dan isoleer je die afdeling. Dan kun je als het ware voor een intelligente lockdown kiezen. Per geval kun je kijken naar wat wel kan. We kunnen daar nu heel snel in schakelen.”

"We wisten niet wat er gebeurde."

In maart gingen verpleeg- en verzorgingshuizen voor twee maanden op slot als poging het virus in te dammen en kwetsbare mensen te beschermen. Dat leidde tot schrijnende situaties waarbij veel ouderen vereenzaamden. Bovendien overleden alleen al in Brabant zo'n 1400 bewoners aan de infectieziekte. Nog eens 3241 mensen raakten besmet.

"Dat was enorm pijnlijk. Er kwam toen een virus op ons af dat we niet kenden. We wisten niet wat er gebeurde en dachten: de enige manier waarop we een stop kunnen zetten op het virus, is door nu dicht te gaan. Dan gaan we daarna kijken wat we wel kunnen”, zegt Kenter.

"Het zal zo zijn dat mensen ziek worden en overlijden."

Om snel te schakelen zijn coronacrisisteams actief en protocollen aangescherpt. Instellingen zitten volgens Kenter nu ‘zeer ruim’ in persoonlijke beschermingsmiddelen en werken met dashboards om de situatie te monitoren. Bovendien is onder de vlag van het RONAZ een provinciaal actiecentrum in de lucht om mensen te verhuizen en zijn cohortafdelingen, waar meerdere patiënten in isolatie worden verzorgd, operationeel. Ook hebben sommige instellingen een eigen testlocatie om verspreiding in de kiem te smoren.

Hoeveel voorbereidingen de verpleeg- en verzorgingshuizen ook treffen: corona buiten de deur houden, is een utopie. In Brabant zijn tientallen medewerkers en bewoners besmet. Landelijk is het virus vorige week bij 278 mensen in verpleeghuizen vastgesteld, tegenover 111 drie weken geleden. Ondanks tientallen besmettingen in Brabant valt de situatie volgens Kenter nu nog enigszins mee, al is een volgende fase in zicht.

"Het personeel is amper bijgekomen van de eerste coronagolf."

Woonzorgcentrum De Guldenakker in Goirle werd een aantal weken getroffen en ging kortstondig dicht omdat zowel medewerkers als bewoners het virus hadden. "De bron en andere besmettingen werden zo vlug mogelijk opgespoord door te testen. Daarna gingen de deuren weer open", legt Kenter het verschil met maart uit.

Een zorg die Kenter heeft is het ziekteverzuim onder personeel. Dat ligt hoger dan normaal, terwijl in deze sector personeelstekort al jarenlang chronisch is. Medewerkers zijn moe, zegt Kenter. "Het personeel is amper bijgekomen van de eerste coronagolf en heeft keihard gewerkt. Bovendien zitten medewerkers ook langer 'ziek' thuis omdat ze klachten hebben en op corona getest moeten worden. Dat zorgt voor extra druk. Het is moeilijk te handelen."

