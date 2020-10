Coronavirus waart opnieuw rond in verzorgingstehuizen: al tientallen bewoners en medewerkers besmet

Foto: Pexels vergroot

De tweede golf van het coronavirus is ook duidelijk merkbaar in de Brabantse verzorgingshuizen. In de afgelopen week meldden verschillende verzorgingshuizen positieve besmettingen van zowel bewoners als personeel. Het gaat om tientallen besmettingen.

Op de locatie Eekhof van de Schakelring in Kaatsheuvel bleken enkele dagen geleden al tien bewoners en één medewerker besmet. Sindsdien zijn nog drie bewoners en vijf medewerkers positief getest.

Op meerdere locaties van zorgaanbieder Riethorst Stromenland zijn cliënten en zorgpersoneel besmet met het coronavirus. Het gaat om vestigingen in Oosterhout, Geertruidenberg en Woudrichem. De meeste besmettingen zijn geconstateerd in zorgcentrum De Lemmenskamp in Woudrichem. “Er zijn meerdere medewerkers en cliënten van afdelingen Maas & Waal en Merwede van zorglocatie De Lemmenskamp positief getest”, aldus clustermanager Roland van der Loos. Exacte aantallen wil de zorgaanbieder niet noemen. "Het zorgcentrum gaat niet op slot”, benadrukt Van der Loos stellig.

'Na twee coronavrije maanden weer besmettingen'

Ook bij Vitalis in Eindhoven worden er weer meer besmettingen geconstateerd bij bewoners en medewerkers van hun zorginstellingen. “Na ruim twee coronavrije maanden constateerden we begin augustus weer de eerste besmettingen”, zo meldt de zorginstelling op hun website. “In de afgelopen week zien we de besmettingen bij medewerkers en cliënten helaas licht stijgen.”

Op de afdeling Zuidzicht van zorglocatie Sint Janshof in Vlijmen zijn een cliënt en een medewerker positief getest op het coronavirus. Bij zorglocatie De Lemmenskamp in Woudrichem zijn de afgelopen dagen ‘meerdere cliënten en medewerkers besmet’. De exacte aantallen zijn niet bekend.

Thuisquarantaine

Naast Woudrichem zijn twee medewerkers van de gecombineerde afdeling somatiek en revalidatie (GRZ) van zorglocatie Slotjesveste in Oosterhout positief getest op het coronavirus. “Deze medewerkers verblijven in thuisquarantaine. Er zijn vooralsnog geen cliënten besmet.”

In Geertruidenberg bij zorglocatie Mauritsstaete is één medewerker positief getest op corona.