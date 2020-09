Man opgepakt in onderzoek naar zware mishandeling op festival in Eindhoven

Foto: Ties van Beek (Facebook) vergroot

De politie heeft een 25-jarige man uit Helmond opgepakt in het onderzoek naar de zware mishandeling op winterfestival Bontgenoten in Eindhoven, vorig jaar. De opgepakte man was mogelijk betrokken bij het opstootje dat vooraf ging aan de mishandeling.

Bij die mishandeling werd Ties van Beek in zijn gezicht geslagen. Zijn jukbeen, neus en oogkas waren gebroken. Hij moet de rest van zijn leven zijn linkeroog missen. Degene die Ties sloeg, is nog altijd spoorloos.

Het is nog altijd onduidelijk wat er precies is gebeurd op het festival. Mogelijk was er onenigheid tussen Ties en een jonge vrouw, waarna mensen uit haar vriendengroep 'verhaal gingen halen'. De politie is op zoek naar die vrouw.

