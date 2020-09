Zo kwam het voetbalfeestje van Willem II-fans tot stand en zo verliep de avond van minuut tot minuut

Supporters van Willem II vieren feest vergroot

Hoe kwam de vergunning voor het voetbalfeest van Willem II-fans tot stand en hoe verliep de avond? De gemeente Tilburg heeft alle afwegingen en de communicatie op donderdagavond naar buiten gebracht. Zo is te lezen dat de burgemeester en politie bang waren voor de harde kern van Schotse supporters die met Rangers FC waren meegereisd en dat de contactregistratie stopte toen het begon te regenen.

Het besluit voor een feestje begint een goede week eerder als Willem II wint in Luxemburg.

Woensdag 16 september

Willem II wint in Luxemburg. Verschillende supporters zijn het voetbalteam gevolgd. Ze vieren in Luxemburg en in Tilburg feest, ze zingen en staan schouder aan schouder. Bij Café de Kok wordt vuurwerk afgestoken en er ontstaat een ongeluk op straat.

Donderdag 17 september

Rangers FC wint zijn kwalificatieduel en is daarmee tegenstander van Willem II.

Vrijdag 18 september

De lokale driehoek (overleg tussen burgemeester, officier van justitie en districtschef politie) besluit Café de Kok voor drie weken te sluiten op wedstrijddagen van Willem II.

Er is informatie over de mogelijke komst van supporters van Rangers FC naar Tilburg. Zorgen zijn er over de harde kern van Willem II en Antwerp FC.

Uitgangspunt lokale driehoek: bij de komende wedstrijd tegen de Rangers FC is handhaving openbare orde leidend en maatregelen rondom corona volgen daarna.

De driehoek vraagt scenario’s uit te werken voor het wel of niet toestaan van een locatie waar supporters bijeen kunnen komen.

Maandag 21 september

Scenario’s politie en gemeente worden uitgewerkt. Er is concrete informatie dat een groep van 120 supporters, onder wie 75 van de harde kern, uit Schotland naar Tilburg komt.

Er wordt gesproken met het Tilburgse Supporterscollectief over hun voorstel om voor 2000 mensen op drie pleinen in het centrum een fan-zone in te richten. De horeca wil echter geen harde kern en supporters van Rangers FC ontvangen.

Dinsdag 22 september

Gemeente voert oriënterende gesprekken met twee horecapartijen of zij buiten het centrum iets willen organiseren. Gemeente dient financiële risico’s voor haar rekening te nemen.

Supporters geven aan dat als er geen alternatief is, ze in de binnenstad zullen blijven. Daarom komt er bestuurlijke toestemming om een bijeenkomst nabij het voetbalstadion (Olympiaplein) uit te werken.

Woensdag 23 september

In de middag is er contact met de ondernemers van Stappegoor. Zij laten weten negatief te staan tegenover het evenement. Op dat moment wordt een vergunningaanvraag ingediend namens het Supporterscollectief.

Die avond volgt een digitale vergadering van de lokale driehoek waarin wordt ingestemd met het plan van aanpak. Nadrukkelijk wordt aangegeven dat de spelersbus van Willem II niet door het centrum en langs het Olympiaplein mag rijden.

Donderdag 24 september

In de ochtend dringt de politie aan op doorgang van het evenement op het Olympiaplein omdat anders een oncontroleerbare situatie ontstaat.

Verloop van de avond

15:00 uur | Kleine groepjes Willem II-supporters van de harde kern worden gespot in de binnenstad.

15:35 uur | Vergunning voor het voetbalfeest wordt verleend

16:02 uur | Gemeente verbiedt Willem II om de spelersbus over Stappegoor te laten rijden.

16:30 uur | Ambtenaren veiligheid bezoeken terrein. Ze constateren dat markeringen vanwege coronamaatregelen niet aanwezig zijn. Na deze aanwijzing wordt daar een begin mee gemaakt. Op beelden die later zijn gemaakt, is te zien dat circa de helft van het terrein markeringen heeft.

16:48 uur | Eerste bezoekers arriveren, start registratie bezoekers en desinfectie van handen. Registratie loopt door tot 19:55 uur. Het begint dan te regenen. Naar schatting is dan 70 procent van het totaal aantal bezoekers binnen. Desinfectie en toegangscontrole eindigen om 22:17 uur.

18:30 uur | Groep harde kern van Willem II-fans vertrekt om de spelersbus op de Goirleseweg in te halen. Spelersbus komt iets na 19:00 uur aan.

18:42 uur | Melding bij woordvoering gemeente door een cameraploeg dat zij voor eigen veiligheid weggestuurd zouden zijn van het Olympiaplein door supporters. Signaal wordt ook met politie gedeeld dat zij veiligheid cameraploegen moeten waarborgen.

19:00 uur | Politieleiding en medewerkers gemeente in politiebureau. Openbaar Ministerie en burgemeester zijn digitaal aanwezig.

19:30 uur | Grote groep springende en schreeuwende supporters. Er verschijnen beelden op internet. Aanwijzing van gemeente om deelnemers te laten spreiden en meer breedte op het plein te gebruiken. Muziek wordt stopgezet en de bezoekers worden toegesproken.

20:02 uur | Diverse incidenten waaronder een opstootje. Sfeer wordt grimmiger. Er zijn klachten dat supporters zich in een parkeergarage bevinden. Organisatie wordt geïnformeerd en neemt maatregelen.

20:33 uur | Vondst zwaar vuurwerk op trainingsveld. Daaruit volgen zeven aanhoudingen van betrokkenen. Nagenoeg gelijktijdig ook nieuwe aanwijzing om bezoekers op regels te wijzen.

20:59 uur | Vuurwerk bij Heinekenflat.

21:00 uur | Begin wedstrijd

21:17 uur | Aanwijzing van gemeente om deelnemers te laten spreiden. Beeld op het plein is dat de supporters te dicht op elkaar staan. Door de regen en de tegendoelpunten is het beeld echter rustig.

22:14 uur | Sfeer wordt grimmiger. Aanwijzing van gemeente. Toezegging van organisatie dat ze maatregelen nemen. Kort erop verschillende incidenten.

22:23 uur | Bericht dat er vuurwerk op politiebus zou zijn geschoten. Overleg met burgemeester en mandaat om evenement te stoppen. Geen bevestiging van het incident met vuurwerk. Vanuit de politie wordt geadviseerd om niet op te treden en burgemeester volgt dit advies.

22:29 uur | Vechtpartij aan de rand van het plein. Groot deel bezoekers staat nog naar de wedstrijd te kijken. Vanuit de driehoek is er een negatief advies om op te treden. Burgemeester neemt dit advies over.

22:43 uur | Horeca in de binnenstad wordt door de gemeente geïnformeerd dat er wat opstootjes zijn op het Olympiaplein en dat de eerste mensen zijn vertrokken.

22:51 uur | Einde wedstrijd, 0-4.

22:53 uur | Olympiaplein op een enkeling na leeg. Start opruimwerkzaamheden.

22:55 uur | Groepjes supporters steekt Ringbaan-Zuid over met gezichtsbedekkende kleding richting centrum. Onduidelijk wat supporters van plan zijn. De politie volgt deze groepen. Kroegen in de binnenstad melden al dat ze sluiten. Rond 23:30 uur worden ook groepjes supporters in binnenstad gesignaleerd. Ze proberen ook horeca binnen te komen, maar worden geweigerd.

23:00 uur | Gelet op groot aantal media-verzoeken besluit de burgemeester alleen Omroep Brabant te woord te staan. Op vrijdag volgen diverse andere interviews.

00:20 uur | De extra beveiliging in binnenstad mag stoppen.