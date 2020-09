Megaschadeclaim tegen DAF: bedrijven willen honderden miljoenen verhalen vanwege 'truckkartel'

Claimorganisatie MKB Claim eist 410 miljoen euro schadevergoeding bij vrachtwagenfabrikant DAF uit Eindhoven. Dat is de schade die transportbedrijven hebben geleden door het zogeheten jarenlange truckkartel, dat in 2011 aan het licht kwam.

Tussen 1997 en 2011 maakten de grote Europese truckfabrikanten DAF, Daimler, Volvo, Scania, Renault, Iveco en Man stiekem afspraken over de verkoopprijs van vrachtwagens. Daardoor werd de prijs kunstmatig hoog gehouden. In 2011 stapte Man naar de Europese Commissie en biechtte het bestaan van het truckkartel op.

Gedupeerde klanten in actie

Dat leidde tot een recordboete van 3,8 miljard euro voor de fabrikanten. Alleen Man, de klokkenluider, kwam er zonder boete van af. Met de boete is de zaak niet afgedaan. Gedupeerde klanten zijn in actie gekomen om schadevergoeding te krijgen. De afgelopen jaren hebben zo'n drieduizend gedupeerde ondernemers zich aangesloten bij claimorganisatie MKB Claim.