Ketelbouwer uit Tilburg spil in landelijk netwerk: politie onderschept zeer kostbare machines

Een van de ketels in het bedrijf (foto: Toby de Kort/SQ Vision).

Arrestatieteams van de politie hebben dinsdagochtend invallen gedaan in een zaak tegen een malafide ketelbouwer uit Tilburg. In de stad werden twaalf invallen gedaan, waaronder in zijn bedrijf. Ook in Den Bosch viel de politie binnen bij een verdachte. De Tilburgse verdachte is aangehouden, evenals zijn compagnons.

Ron Vorstermans & Willem-Jan Joachems Geschreven door

De man uit Tilburg zou ketels maken voor drugslaboratoria. Dat zou deels gebeuren in een bedrijf aan de Tilburgse Ledeboerstraat, op industrieterrein Kraaiven in Tilburg.

De invallen begonnen in de vroege ochtend. Er werden zes verdachten opgepakt. Vier Tilburgers (32, 35, 47 en 60 jaar) Een man uit Den Bosch (55) en uit Nootdorp (43) De meeste doorzoekingen waren in Tilburg: 12. Ook in Den Haag, Rotterdam en IJsselstein doorzochten agenten panden.

Kostbaar

Bij de doorzoeking aan de Ledeboerstraat in Tilburg is dinsdagmiddag een complete fabriek ontmanteld. Zeker drie kolossale machines werden weggetakeld en afgevoerd. volgens de politie ging het om 'zeer kostbare machines' waarmee waarmee roestvrijstalen platen in de juiste vorm kunnen worden gebogen en gezaagd. Daarna kan alles aan elkaar worden gelast.

Er zijn ook ketels en onderdelen van ketels in beslag genomen. Waaronder een ketel in een loods aan de Lange Nieuwstraat in Tilburg. Die had een diameter van 1 meter en was 1 meter 25 lang. De politie meldt niet hoeveel ketels er zijn gevonden.

Ketels

Roestvrijstalen ketels worden in drugslabs gebruikt om synthetische drugs in te koken, zoals Crystal Meth, XTC en MDMA. 'Zonder ketels geen drugs', luidt het credo van de politie in de zaak.

Verder vond de politie twee vuurwapens.

Encrochat

De politie kreeg een deel van het bewijsmateriaal uit de afgeluisterde telefoons van Encrochat. Eerder dit jaar konden Franse en Nederlandse politiediensten de berichtendienst kraken, aftappen en live meekijken met de onderlinge chats van criminelen.

De gemeente Tilburg is van plan de panden te sluiten waar ketels zijn gevonden.

