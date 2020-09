Malafide ketelbouwer uit Tilburg spil in grote drugszaak: meerdere invallen en arrestaties

Foto: Toby de Kort/SQ Vision. vergroot

De politie heeft dinsdagochtend invallen gedaan in het hele land in de zaak tegen een malafide ketelbouwer uit Tilburg. In zijn woonplaats zijn drie invallen gedaan in bedrijfspanden, vertelt de politie. De man is aangehouden, evenals zijn compagnons.

De man uit Tilburg zou ketels maken die gebruikt worden voor het maken van synthetische drugs in drugslaboratoria. Naast Tilburg zijn invallen gedaan in Utrecht, Den Haag en Rotterdam. In totaal gaat het om twintig panden en woningen. Eén daarvan is aan de Tilburgse Ledeboerstraat, bij het bedrijf Jerbri Metaal op industrieterrein Kraaiven in Tilburg.

Hoeveel mensen er precies zijn aangehouden is nog onduidelijk. De eerste invallen zijn uren geleden gedaan. Het onderzoek duurt nog de hele dag.

Ketels

Volgens de politie is de fabrikant van de ketels een spil in een groot drugsonderzoek. De ketels worden in drugslabs gebruikt om synthetische drugs te maken en wassen, zoals cocaïne, XTC en MDMA. 'Zonder ketels geen drugs', luidt het credo van de politie in de zaak.

