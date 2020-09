Dure jassen gestolen bij kledingwinkels in Oss en Nistelrode

Bij twee kledingwinkels in Oss en Nistelrode zijn maandagnacht dure jassen gestolen.

De eerste snelkraak werd gepleegd rond kwart voor vier ’s nachts bij Bartufique aan de Burgwal in Oss. De pui werd ingeslagen en meerdere daders namen dure jassen mee van de merken Parajumpers, Peuterey en Moose Knuckles. Ze vluchtten in een snelle auto, mogelijk van het merk Audi.

Korte tijd later, rond vijf over vier, werd ingebroken bij Van Tilburg Mode en Sport aan de Laar in Nistelrode. Ook hier ging het om meerdere daders die er met dure jassen vandoor zijn gegaan.