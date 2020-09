Tienduizenden euro's schade na snelkraak op Bartufique: 'Ze wisten precies waar ze moesten zijn'

De drie daders die maandagnacht inbraken bij kledingwinkel Bartufique in Oss, hebben tussen de veertig en vijftig dure jassen meegenomen. Bayir, de man van de eigenaresse, schat de schade tussen de 40.000 en 50.000 euro.

Rond halfvier kreeg Bayir een telefoontje van de alarmcentrale. Er was ingebroken bij de kledingwinkel. In allerijl vertrok Bayir naar de zaak, waar de politie al aanwezig was.

De mannen kwamen de winkel binnen door een raam van de pui in te slaan. Daarna werd het rolluik geforceerd. “Toen kwam er een derde dader bij, met een big bag. Ze liepen rechtstreeks naar de dure jassen en die gooiden ze allemaal in die grote zak.” Op de weg naar buiten toe namen ze ook nog spijkerbroeken mee. “Al met al zijn ze drie minuten binnen geweest.”

Grote domper

De schade is groot, zegt Bayir. Hij schat tussen de 40.000 en 50.000 euro. De verzekering kijkt daar dinsdag naar. “Dit was de laatste week in dit pand, we gaan verhuizen. Na het gedoe met het coronavirus is dit de volgende grote domper.”