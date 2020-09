Bewoner lichtgewond bij gewapende overval op huis in Waalre, politie op zoek naar gemaskerde daders

Op een huis aan de Piet Heinstraat in Waalre is dinsdagavond laat een gewapende overval gepleegd. Volgens de politie waren bij de overval twee mannen betrokken. Een bewoner raakte lichtgewond.

De daders waren donker gekleed en gemaskerd. Rond elf uur hebben ze de voordeur van de woning geforceerd om binnen te kunnen komen. De bewoner wist te ontkomen en hij alarmeerde de politie. Agenten waren snel ter plaatse en ze hebben het slachtoffer opgevangen en aangehoord. De overvallers zijn in een onbekende richting gevlucht. Het is nog niet duidelijk of er iets is meegenomen.