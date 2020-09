Supermarktondernemer wil geen kwetsbarenuurtje: 'Wie ben ik om mensen te weigeren?'

Twee momenten per dag mogen alleen ouderen en kwetsbaren winkelen vergroot

Supermarkten in het hele land zijn verplicht om twee keer per dag alleen open te zijn voor kwetsbare groepen en ouderen. Erwin Kenter is al dertien jaar supermarktondernemer in Best en schrok gisteren van dit bericht. Hij ziet het helemaal niet zitten. "Wie ben ik om te zeggen dat iemand kwetsbaar is of niet? Maar we moeten dit gaan doen als ik Rutte mag geloven."

Het wordt een hele uitdaging voor Kenter en zijn collega’s. "Vandaag zit de koepel (CBL, red.) van supermarkten bij elkaar en hopelijk komen ze met één richtlijn en tijden voor alle supermarkten." Zo moet er duidelijkheid komen om discussies aan de deur te voorkomen.

Verandering

Kenter wil dus dat iedereen dezelfde uren hanteert en hetzelfde deurbeleid. "Er moet geen verwarring ontstaan dat we hier andere tijden hebben dan ergens anders. We moeten het duidelijk kunnen communiceren."

Hij hoopt dat er landelijk tussen tien en elf en twee en drie uur wordt afgesproken. En moet hij dan de deur dichthouden voor anderen? "Het past niet in ons DNA om mensen te weigeren, iedereen is altijd welkom. Ik ben heel benieuwd hoe we dit moeten gaan doen."

Erwin dacht dat hij alles goed geregeld had en ziet de verandering nu niet zitten vertelt hij in deze video.

De meningen van de consumenten in de supermarkt zijn verdeeld. Sommige ouderen willen heel graag een uurtje waarin ze rustig kunnen shoppen en anderen vinden het onzin en vinden zichzelf ook helemaal niet kwetsbaar.

Ouderenuurtje is extra uurtje winkelen geworden

In Schijndel kennen ze dat uurtje al sinds half maart. Wim Eijkemans besloot zijn PLUS-supermarkt tussen zeven en acht uur speciaal voor ouderen te openen. Ondertussen bestaat dat uurtje nog steeds maar vinden ook anderen het uurtje handig. Aan de deur wordt geen controle uitgevoerd en dus kan iedereen vanaf zeven uur gewoon boodschappen doen.

Marietje van de Plas uit Schijndel behoord tot de ouderendoelgroep en vindt het extra uurtje heerlijk. "Het is lekker rustig. Ge komt bekant niemand tegen." Ze gaat sinds maart op dinsdag en vrijdag net na zeven uur haar boodschappen halen. Maar veel ‘oudjes’ ziet Marietje niet. "Dit is het uurtje voor de oudjes maar de echte oudjes staan helemaal niet zo vroeg op en de thuiszorg komt nog. Het heeft helemaal geen nut. Beter komen er momenten later op de dag."

Beveiligingsbedrijf inzetten

De PLUS in Best heeft niet gekozen voor dat ouderenuurtje. Erwin vond het lastig om vorm te geven en te handhaven. "Wij hebben een schema gemaakt waarin we lieten zien wanneer het rustig is zodat ouderen dan kunnen komen." Maar nu moet de supermarktondernemer eraan geloven.

Twee momenten op de dag mag hij alleen ouderen en kwetsbare mensen toelaten. "Het wordt een hele uitdaging. Het wordt lastig omdat ook personeel schaars wordt. Elke dag hebben we twee of drie ziekmeldingen en dan wordt een actief deurbeleid een hele belasting. Een alternatief is een beveiligingsbedrijf of uitzendkrachten inzetten."