Geschopt, geslagen en ontvoerd in kofferbak: vier jaar cel voor Helmonder

Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision Mediaprodukties vergroot

Een 37-jarige man uit Helmond is dinsdag bij de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot een celstraf van vier jaar voor de zware mishandeling en ontvoering van een man in Helmond. Hij takelde het slachtoffer flink toe in een huis aan de Astronautenlaan en hield hem daarna enige tijd tegen zijn wil vast.

In maart haalde de Helmonder de man over om naar zijn huis te komen, om te praten over een vermeende verhouding met zijn partner. Eenmaal binnen begon hij op de man in te slaan en te schoppen. Het slachtoffer liep meerdere gebroken ribben, interne bloedingen, een klaplong, gebroken neus en afgebroken tanden op.

Vastgebonden en in kofferbak gelegd

Daarna werd de man vastgebonden, in zakken gestopt en in de kofferbak van een auto gelegd. Hij werd naar een loods in Ommel gebracht. Twee uur na de afspraak, in de buurt van de Albert Heijn XL in Helmond, werd het slachtoffer uit de auto gegooid.

Het slachtoffer lag enige tijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. De Helmonder moet het slachtoffer ook een schadevergoeding betalen van bijna 20.000 euro, zo bepaalde de rechtbank.

Een tweede verdachte, die de loods gebruikte, werd vrijgesproken.