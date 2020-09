Ties opgelucht na arrestatie van man die hem toetakelde: 'Maar krijg zicht in mijn oog niet terug'

Ties van Beek (foto: Facebook) vergroot

Ties van Beek is opgelucht nu de politie een 27-jarige man uit Eindhoven heeft opgepakt die de bewuste klap uitdeelde waardoor hij geen zicht meer heeft in zijn linkeroog. “Daar ben ik blij mee. Het heeft vrij lang geduurd voordat er een doorbraak was.”

Een lekker dagje feesten, tijdens winterfestival Bontgenoten in Eindhoven, eindigde in november vorig jaar in een nachtmerrie voor Ties. Hij kreeg een klap in zijn gezicht, met dramatische gevolgen. Zijn jukbeen, neus en oogkas waren gebroken. En tot overmaat van ramp bleek al snel dat Ties het zicht in zijn linkeroog nooit meer terug zou krijgen.

Snel keuze maken

Een klein jaar later gaat het goed met Ties, vertelt hij aan Omroep Brabant. “Ik moest snel de keuze maken of ik wat aan mijn oog wilde laten doen. Er zouden veel operaties nodig zijn, voor een minimaal herstel. De risico’s waren groot, dus dat was het niet waard”, zegt hij nuchter.

Natuurlijk was het even slikken toen hij besefte dat hij het zicht in zijn linkeroog voorgoed kwijt was. “Ik moest door. Helaas is het zo gelopen, maar ik ben ook nuchter genoeg om snel te schakelen. Het zicht in mijn oog krijg ik niet terug."

Ander werk

Ties werkte in de bouw. Dat gaat niet meer. “Nu zit ik op kantoor. Ik voetbal nog steeds en auto rijden gaat ook prima. Alleen met kleine handelingen, bijvoorbeeld een sleutel in het slot steken, heb ik nog moeite. Ik zie geen diepte meer en dat is lastig.”

Zo zag Ties er uit na de mishandeling:

Foto: Ties van Beek (Facebook) vergroot

