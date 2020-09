Man rijdt door met gebroken wiel nadat hij aanrijding op A58 had veroorzaakt

Een 24-jarige bestuurder uit Nispen is dinsdagochtend opgepakt omdat hij een aanrijding zou hebben veroorzaakt op de snelweg A58 ter hoogte van Sint Willebrord. Daarbij raakte een bestuurster van een andere auto gewond.

Over de kop geslagen

De vrouw kwam met haar auto tegen een boom terecht, sloeg over de kop en belandde met de wagen in de sloot. Het slachtoffer, een vrouw uit Teteringen, is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.