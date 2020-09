Steeds meer gemeenten bieden starterslening aan, maar bijna geen huis voldoet aan de voorwaarden

De enige woning in Gilze en Rijen die aan de criteria voldoet (Foto: Funda). vergroot

Steeds meer Brabantse gemeenten bieden een speciale lening om starters op de woningmarkt een duwtje in de rug te geven. Ook worden vaak regelingen om meer starters te kunnen helpen versoepeld. Veel effect heeft dat allemaal niet: het aanbod van huizen waarvoor een starterslening afgesloten kan worden is de afgelopen maanden met meer dan de helft gedaald, zo blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant.

Onlangs besloot Tilburg weer te beginnen met het aanbieden van startersleningen. Bernheze, Loon op Zand, Grave, Alphen-Chaam, Oisterwijk en Etten-Leur volgden het voorbeeld. Gilze Rijen en Drimmelen hadden al een startersregeling, maar versoepelde die om meer mensen te kunnen helpen. De resultaten vallen vaak tegen.

Nieuwe lening, 0 huizen

In januari constateerde Omroep Brabant dat de voorwaarden voor startersleningen vaak te streng zijn. Een starterswoning mag namelijk niet boven een bepaalde vraagprijs uitkomen, maar in de huidige markt blijft er dan weinig aanbod over. In Hilvarenbeek, Son en Breugel en Best waren ondanks de goede bedoelingen destijds 0 huizen die aan de voorwaarden voldeden beschikbaar. "De eisen die gemeenten stellen zijn totaal niet reëel", zei Christian van Haaren, makelaar uit Best er destijds over. De situatie in de drie gemeenten is sindsdien onveranderd gebleven, ook nu zijn er 0 starterswoningen beschikbaar.

Maar de situatie is nog verder verslechterd. Ook in Baarle-Nassau, Mill en Sint Hubert, Goirle, Laarbeek en Landerd is op Funda geen enkele woning te vinden die volgens de gemeente gekocht kan worden met een starterslening. Ook Alphen-Chaam telt 0 huizen onder de 230.000 euro, de door de gemeente vastgestelde grens voor een starterslening. Pijnlijk, want Alphen-Chaam is pas net begonnen met het aanbieden van de lening.

Positieve uitzonderingen

Een gemeente die in januari nog prima scoorde met 44 starterswoningen is Moerdijk. Inmiddels is dat aantal gedaald met 91% tot 4 potentiële starterswoningen. In Moerdijk mag een starterswoning maximaal 225.000 euro kosten.

De meeste starterswoningen staan in Tilburg, daar voldoen 71 huizen aan de eisen die de gemeente stelt. Ook Woensdrecht (27 woningen) en Helmond (58 woningen) zijn positieve uitzonderen. Al is het relatief: die laatste had in januari nog 229 huizen in de aanbieding.

Bekijk op deze kaart of je in jouw gemeente een starterslening kunt krijgen, en hoeveel huizen aan de voorwaarden voldoen:

