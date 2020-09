Uitbaters van café en bijna alle gasten ziek na besloten feest

Het café in Halsteren (foto: facebook Patje En Patries Spieringhs). vergroot

De eigenaren van café Het Koffiehuis in Halsteren balen er flink van: het café is inmiddels een week op slot omdat iemand op een besloten feestje besmet was met het coronavirus. Bijna alle bezoekers van het verjaardagsfeest zijn nu ook besmet. Ook beide eigenaren blijken het virus inmiddels onder de leden te hebben en één van de gasten ligt op de intensive care.

Patricia en Patrick Spieringhs laten via de Facebookpagina van het café weten dat ook zij allebei positief zijn getest na het besloten feest op 19 september. “We hadden een feest van onze dochter omdat ze jarig was. Daar heeft de besmetting plaatsgevonden.”

Familie en vrienden

Op de verjaardag kwamen zo’n twintig tot dertig gasten: allemaal vrienden en familie van de uitbaters. Zo’n twintig bezoekers zijn inmiddels besmet met corona. De meesten hebben milde klachten maar één van de gasten ligt op de ic van het Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom, vertellen de uitbaters tegen BNdeStem.

De eigenaren zijn verbaasd omdat ze zich naar eigen zeggen ‘netjes aan de regels hebben gehouden’. “We hebben ons aan de anderhalve meter gehouden en iedereen zat netjes op een stoel of kruk. Zo zie je maar: dan kan het toch nog.”

De uitbaters krijgen veel beterschapswensen en steunbetuigingen op Facebook.

