Enorme mensensmokkel: Eindhovense leider zou acht jaar cel in moeten

Tegen een Eindhovense Syriër is dinsdag in hoger beroep acht jaar gevangenisstraf geëist. Hij stond bij het gerechtshof in Zwolle terecht voor zijn vermeende aandeel in één van de grootste mensensmokkelzaken in ons land. De rechtbank in Zwolle was eerder milder gestemd: de man had van de rechter vijf jaar cel met aftrek van voorarrest gekregen.

De organisatie waaraan de verdachte leiding gaf, is verantwoordelijk voor het smokkelen van ten minste 445 personen, zo stelt de advocaat-generaal (AG). “Maar er zijn genoeg aanwijzingen in het dossier dat het misschien wel om tweeduizend mensen gaat”, aldus de aanklager bij het hof. De bende werd in september 2015 opgerold. De aanklager eiste ook dat de verdachte bijna twee ton aan verdiensten moet terugbetalen aan de Staat. De rechtbank dacht daar in februari 2018 wel hetzelfde over.

'Geld verdienen aan mensensmokkel'

De hoofdverdachte stond niet als enige voor het hof. Een 41-jarige medeverdachte uit Putten hoorde een gevangenisstraf van vier jaar tegen zich eisen. De AG concludeert dat de verdachten niet hebben geprobeerd de vluchtelingen vanuit een vorm van medemenselijkheid te helpen. “Zij trachten simpelweg aan de mensensmokkel grote sommen geld te verdienen. Het is een vorm van harde criminaliteit die met kracht moet worden bestreden.”

De criminele organisatie werkte met tussenpersonen die werden geronseld onder de vluchtelingen. Vanuit Nederland reden busjes van de bende naar de migranten om die op te pikken. Zo werden voor honderden euro’s vluchtelingen vervoerd naar ons land, Denemarken en Zweden, zonder dat deze mensen beschikten over geldige visa. In meerdere gevallen was zelfs sprake van vervalste visa.

Aan lot overgelaten

De meeste vluchtelingen werden na de tocht aan hun lot overgelaten. Het ging om Syriërs die in 2014 en 2015 vanuit Griekenland, Italië en Hongarije verder Europa in zijn geholpen.

"Mensensmokkel dient met kracht te worden bestreden", aldus de advocaat-generaal. “Enerzijds omdat er misbruik gemaakt wordt van migranten die in een kwetsbare positie zitten en zich gedwongen zien hun toevlucht tot mensensmokkelaars te nemen. Anderzijds wordt het gezag van de Staat aangetast door de oncontroleerbare instroom van migranten.“

