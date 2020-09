Tilburgse ketelbouwer liep eerder tegen de lamp met zijn ‘guillotineschaar’

De Safan-snijmachine die mee is genomen. (Foto: Willem-Jan Joachems) vergroot

De Tilburgse metaalondernemer die dinsdag werd opgepakt, is een oude bekende van de politie. De 47-jarige man werd begin dit jaar nog veroordeeld voor het maken van drugsketels en andere roestvrijstalen producten. Zijn spullen werden teruggevonden in een drugslab in Maarheeze en een illegale opslagplaats in Eindhoven.

In de uitspraak van de rechtbank in Den Bosch van eind januari 2020 wordt een snijmachine genoemd die dinsdag in beslag is genomen door de politie. Die machine laat unieke sporen achter op metaal. Toen en mogelijk nu ook weer.

Inkijkje

De verdachte was al lang in beeld bij de politie. Op 23 september 2016 was er een ‘heimelijke inkijk’ in zijn werkplaats aan de Ledeboerstraat. Details zijn niet bekend maar het lijkt erop dat de politie onder het mom van een routinecontrole even kwam rondneuzen. Toen een agent een foto wilde maken van een ketel probeerde de Tilburgse ketelbouwer dat te verhinderen. Dat incident werd ook vastgelegd in een politierapport, waarmee de verdenking alleen maar toenam. Besloten werd om nog eens terug te komen.

Dat gebeurde op 17 november 2016. Bij een doorzoeking vonden agenten een reactieketel, au bain-mariebak, koelbuizen, stoom- en destillatieketels. Tijdens de politieactie kwam er zelfs iemand twee ketels ophalen: eentje voor 3000 euro en de ander 3400 euro.

'Guillotineschaar'

Daarmee was het onderzoek nog niet klaar. Op 26 juni 2017 stond de politie weer binnen. Met opnieuw eenzelfde resultaat: apparatuur voor drugslabs. Vooral voor de productie van BMK en speed.

Na onderzoek van alle spullen merkte de politie dat er overeenkomsten waren met apparatuur aan de Ledeboerstraat en ketels die in drugslabs waren gevonden. Er waren uiterlijke kenmerken: qua vorm leken de ketels op elkaar. Maar er was meer. De specialisten viel het op dat er aan de ketel zogenoemde (gas)branderplaatjes zaten. Die hadden knipsporen die waren gemaakt door een zogenoemde hydraulische guillotineschaar van het merk Safan. Eenzelfde soort machine – mogelijk exact dezelfde - is dinsdag in beslag genomen en afgevoerd door de politie. Er stonden er meer van dat merk.

Snijmachine die is meegenomen (foto: Willem-Jan Joachems) vergroot

Experts konden op de kaart een lijn trekken naar ketels die de politie terugvond in een drugslab in Maarheeze en een opslagplaats in Eindhoven. Het OM linkt ook ketels uit Vught en het Limburgse Schimmert aan de werkplaats. Maar de rechtbank vond dat bewijs minder overtuigend.

'Centen zijn centen'

De ketelbouwer erkende dat hij ketels had gemaakt en dat hij wel wist dat de ketels waarschijnlijk niet legaal waren. Maar hij dacht dat ze voor ‘illegale alcoholstook’ bestemd waren. Hij gaf ook toe dat hij weleens klussen aannam waar een luchtje aan zat: ‘want centen zijn centen’.

De rechtbank oordeelde dat de Tilburger zelf geen drugs gemaakt maar wel drugsproducenten had gefaciliteerd, over een langere periode (2015-2017). ‘Laakbaar’ gedrag vond de rechtbank, vooral omdat hij het geld verdienen vooropstelde.

Celstraf

De officier van justitie eiste drie jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk. De rechtbank legde twee jaar celstraf op, waarvan de helft voorwaardelijk. Dat was omdat hij niet eerder is veroordeeld voor iets vergelijkbaars. En omdat de zaak lang onder de rechter was.

De Tilburger ging in hoger beroep en mocht dat thuis in vrijheid afwachten. De verdachte kon dus gewoon doorwerken. Tot zijn arrestatie dinsdagochtend vroeg. Het ligt voor de hand dat, mocht het tot een veroordeling komen, deze gebeurtenissen zwaar meewegen voor de Tilburgse ketelbouwer.

Een andere Safan-metaalmachine die is meegenomen (foto: Willem-Jan Joachems) vergroot