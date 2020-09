'Wasstraat' door om coronaproof te stemmen

De gemeente Oisterwijk wil onder meer door looproutes het stemmen veilig maken. (Foto: Omroep Brabant) vergroot

Naar de stembus in coronatijd, dat is lastig maar op woensdag 18 november wordt het in de drie Brabantse gemeentes Boxtel, Vught en Oisterwijk geprobeerd. ''Je moet op een veilige manier binnen komen, je handen desinfecteren en je moet er ook veilig weer uit kunnen'', legt burgemeester Hans Janssen van Oisterwijk uit. ''En die 'wasstraat', noem ik het maar even, die hebben we denk ik goed ingericht.''

In de gemeente Oisterwijk wordt gestemd, omdat Haaren er bij komt. De vier dorpen van de gemeente Haaren gaan per 1 januari elk bij een andere gemeente horen. Verder komt Esch bij Boxtel, gaat Helvoirt naar Vught en valt Biezenmortel voortaan onder Tilburg. Die laatste is trouwens de enige gemeente waar geen nieuwe verkiezingen zijn uitgeschreven .

Verkiezingen in Oisterwijk

De verkiezingen voor die nieuwe gemeenteraad moeten coronaproof en in Oisterwijk hebben ze goed nagedacht over hoe kan. Er zijn ook vanuit het ministerie eisen gekomen waar aan voldaan moet worden om de verkiezingen veilig te laten verlopen.

In de video legt burgemeester Hans Janssen van Oisterwijk uit hoe je in zijn gemeente coronaproof kunt stemmen.

Bang voor drukte

Toch zullen er kiezers zijn die deze stemronde aan zich voorbij laten gaan, bijvoorbeeld omdat ze bang zijn voor drukte en dat ze te dicht op andere mensen komen te staan. Burgemeester Janssen snapt hen wel. ''Maar democratie is ook belangrijk. De zorg is begrijpelijk maar wij proberen hier die zorg weg te nemen door het goed te organiseren. Ik zeg: u kunt veilig stemmen en komt u dan ook, alstublieft.''

De verkiezingen in Oisterwijk (en Boxtel en Vught) zijn een goede proef voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart. Want ook dan zal er hoogstwaarschijnlijk nog coronaproof gestemd moeten worden. ''Die verkiezingen zijn veel drukker, een hogere opkomst, en dan willen we dat het in orde is. En dit is daar een goed voorbeeld van.''