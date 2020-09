Verpleeghuizen wachten niet op het kabinet en verplichten mondkapjes voor bezoekers en personeel

Archieffoto: Pexels vergroot

Verpleeghuizen in onze provincie wachten niet op het kabinet en stellen zelf een mondkapjesplicht in voor personeel en bezoekers. Dat blijkt uit een inventarisatie van Omroep Brabant. "Laten we dit vandaag gewoon landelijk verplichten. Daar moet het kabinet niet langer over twijfelen", zegt Jacqueline Joppe, bestuurder van Zorggroep Elde en vice-voorzitter van het bestuur van ActiZ.

Premier Mark Rutte kwam woensdag met het dringende advies om in heel Nederland in publieke ruimtes een mondkapje te dragen. Maar voor nu zijn ze alleen verplicht in de regio’s Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. Zorggroep Elde Maasduinen besloot desondanks om bij al haar twaalf locaties mondkapjes te verplichten voor bezoekers en personeel. "Alle kleine beetjes helpen", zegt Joppe. Het maakt haar boos dat het kabinet de mondkapjes nog niet landelijk heeft verplicht. "Halfslachtig vind ik het."

"Ik heb in de eerste golf gezien hoeveel pijn het doet bij medewerkers en familieleden om cliënten zo ziek te zien worden. En hoe de zorg zo overspoeld is en zo keihard werkt. We doen dus alles wat we kunnen om deze gevolgen nu te voorkomen. Afstand houden en mondkapjes: alles draagt daaraan bij", zegt Joppe.

Verpleegkundige Peggy zag 17 van de 32 bewoners overlijden in de eerste golf. Bekijk haar reactie op de maatregel in de video:

Zorgelijk

Ook verzorgingshuis ’t Laar in Tilburg wilde niet meer wachten. Sinds dinsdagavond geldt een mondkapjesplicht. “Ook in de regio neemt het aantal besmettingen snel toe. Dit is zorgelijk. Reden te meer om de maatregelen weer aan te scherpen, waarbij we voor wat betreft het dragen van mondkapjes verder gaan dan de landelijke maatregelen”, schrijft de instelling. “We zoeken daarbij voortdurend naar een goede balans tussen kwaliteit van leven en veiligheid.”

Vivent, met zes locaties in Brabant, wil mondkapjes waarschijnlijk deze week nog verplichten. “Maar wel met een goed beleid per locatie of afdeling. We beraden ons daar nog op”, vertelt een woordvoerder. Brabant Zorg, met 35 locaties, heeft nog geen besluit genomen.

Mijzo in West-Brabant gaat niet overal een mondkapjesplicht invoeren op haar totaal 28 locaties. “Maatwerk is heel erg belangrijk. We willen steeds per verpleeghuis een afweging kunnen maken”, vertelt bestuurder Mireille de Wee. “We zijn nu blij dat we ruimte krijgen.” Bovendien ontbreek het wetenschappelijk bewijs.