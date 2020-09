Doorrijder na ernstig ongeval in Eindhoven krijgt celstraf en mag vijf jaar niet rijden

De fietsster raakte zwaargewond. (Archieffoto: SQ Vision) vergroot

Een 26-jarige man uit Helmond is woensdag veroordeeld tot vijf maanden celstraf voor het veroorzaken van een ernstig ongeval op de Eisenhowerlaan in Eindhoven. Bij het ongeval in januari 2018 raakte een vrouw haar onderbeen kwijt.

De vrouw stak die bewuste 6 januari rond middernacht met haar fiets over op de kruising van de Eisenhowerlaan met de Wolvendijk in Eindhoven. Het verkeerslicht voor fietsers stond op dat moment op rood.

Hoge snelheid

De automobilist reed vanuit Eindhoven in de richting van Helmond. Hij reed minstens 134 kilometer per uur toen hij de kruising naderde. De maximumsnelheid is daar 80 kilometer per uur. Ook reed hij op beide rijbanen. Volgens de rechtbank is bewezen dat hij onvoldoende oplette.

Na het ongeluk reed de Helmonder door, zonder zich om het slachtoffer te bekommeren. Enkele maanden later kwam de politie hem pas op het spoor. Opsporingsprogramma’s Bureau Brabant en Opsporing Verzocht besteedden uitgebreid aandacht aan de zaak.

Het slachtoffer verloor haar rechteronderbeen en brak haar andere been en sleutelbeen. Ze heeft nog iedere dag veel pijn.

Al eerder gevaarlijk rijgedrag

Naast de celstraf legt de rechtbank de man vijf jaar rijontzegging op. Dit is fors hoger dan de anderhalf jaar die het Openbaar Ministerie eiste. De rechtbank vindt dat een hogere straf op zijn plaats is vanwege het gedrag van de Helmonder. Hij maakte zich vier maanden voor het ongeluk op de Eisenhowerlaan al schuldig aan gevaarlijk rijgedrag.

