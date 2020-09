Miranda verloor haar been bij ongeluk, maar kan na straf voor doorrijder eindelijk verder

Miranda hield zwaar letsel over aan de aanrijding. (Foto: Omroep Brabant) vergroot

"Aan de ene kant ben ik het met de straf eens, maar toch voel ik me niet goed nu alles weer naar boven komt", omschrijft Miranda Licht haar dag zichtbaar geëmotioneerd. Woensdagochtend kreeg ze te horen welke straf een 26-jarige Helmonder krijgt nadat hij was doorgereden na een aanrijding waarbij ze ernstig gewond raakte. Licht verloor haar rechteronderbeen en brak daarnaast haar andere been en een sleutelbeen.

De bestuurder is woensdag veroordeeld tot vijf maanden celstraf. Daarnaast mag hij vijf jaar niet rijden en moet hij 15.000 euro schadevergoeding betalen. Die straf valt zwaarder uit dan verwacht, want het Openbaar Ministerie eiste maar anderhalf jaar niet rijden. "Ik ben blij dat het meer is geworden, al vraag ik me af of hij zich er aan houdt, want toen hij mij aanreed, had hij ook geen geldig rijbewijs", reageert Licht.

In de video zie je de reactie van Miranda op de uitspraak :

Het leven van Miranda is door het ongeluk compleet veranderd. Ze kan niet meer werken als verzorgende en is afhankelijker van anderen geworden. "Ik heb 24 uur per dag pijn, ik ruik en ik proef niks meer en ik heb blijvend hersenletsel overgehouden."

De afgelopen twee jaar werkte ze aan haar herstel, haar revalidatie sloot ze in juni af. "Ik hoop dat nu de rechtszaak afgesloten is, dat alles afgesloten gaat worden. Als alles achter de rug is, kan ik weer verder", blikt ze vooruit op de toekomst.

