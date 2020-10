Sexy tweeling schittert op Boerenkalender: Erwin en Wouter zijn Brabants trots

Ze zijn sexy, stoer en voelen zich nog een heel klein beetje boer. Erwin en Wouter van Wezel (25) zijn te vinden in de nieuwe editie van de Boerenkalender. De Roosendaalse tweeling moet de trots van Brabant redden want op de editie van de Boerinnenkalender voor komend jaar staat geen enkele Brabantse.

Erwin en Wouter wisten beiden al op jonge leeftijd dat ze niet in de wieg zijn gelegd voor het boerenbedrijf. Erwin is fysiotherapeut en Wouter werkt als mechanical engineer. Het modellenwerk doen ze ernaast.

Zichtbare sixpacks

Geen vrouw of man die daar een punt van zal maken wanneer ze volgend jaar de kalender openslaan met de foto van de Roosendaalse tweeling. Welke foto wordt gebruikt, is ook voor de modellen zelf nog een verrassing. Zeker is dat dat het er eentje wordt met zichtbare sixpacks van beide hunks. Dat is tenslotte het handelsmerk van de twee en de kalender.