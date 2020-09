Meeste mensen vinden mondkapje geen probleem, maar ze doen het nog niet

Sommigen dragen wel al een mondkapje. vergroot

Een paar uur na het dringende advies van het kabinet om in winkels en horeca een mondkapje te dragen, winkelt bijna iedereen nog zonder mondkapje. Bij de Albert Heijn in winkelcentrum Haagdijk in Eindhoven zijn de klanten met mondkapje op op één hand te tellen.

De supermarkt heeft nog geen mondkapjesplicht. Wel zijn de coronaregels aangescherpt. De winkelmandjes zijn weer weggehaald. Wie wil winkelen moet een karretje pakken en bij de ingang staat desinfectiemiddel.

Veel eerder moeten doen

Een man, die geen mondkapje draagt, vind het belachelijk dat het in Nederland nog niet verplicht is. "Ik woon zelf in Duitsland, daar is het verplicht en draagt iedereen ze in winkels. De oproep van het kabinet komt veel te laat."

"Ik vind dat wij onszelf moeten plagen", zegt een jongeman die met mondkap op de supermarkt uitkomt. "Iedere keer als ik dat mondkapje opzet, dan is dat niet leuk om te doen. Dan denk ik weer, wij moeten met zijn allen proberen om zo snel mogelijk van die corona af te zijn."

Opvallend veel mensen blijken wel een mondkapje bij zich te hebben. Een man die bij het Pullman hotel werkt, zegt dat ze op zijn werk al verplicht zijn. Ook nu hij boodschappen gaat doen zet hij het kapje op.

"Ik was deze zomer in Italië en daar draagt echt iedereen ze, ook in restaurants. Dan wordt het al snel heel normaal. Hij vindt het goed dat er nu een dringend advies komt om ze hier ook te gaan dragen: "Dan ben je toch bewuster met corona bezig. Ik houd ook echt afstand in de winkels."

Uitgescholden

Een echtpaar dat met mondkapje op de supermarkt uitkomt, zegt regelmatig in de winkel te worden uitgescholden: "Je hebt van die malloten die roepen dan: krijg maar corona. Ik laat ze maar praten. Wij behoren tot de risicogroep en dragen ze altijd als wij winkelen. De dringende oproep noemt de man veel te vrijblijvend: "Ze moeten het gewoon verplichten."