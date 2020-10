'Beter wietplantage dan een feestzaal', horecabroers balen van coronaregels en overwegen 'overstap'

Geen binnentuin, maar een wietplantage (foto: Broers Café & Zaal). vergroot

Een boete van 10.000 euro omdat je teveel mensen in je horecazaak hebt. Of een taakstraf van zo’n 180 uur en een voorwaardelijke celstraf riskeren en de hele ruimte vol zetten met wietplanten. Horecabroers Piet en Kees van Strijp (26 en 25) uit Sint Hubert zouden dat laatste bijna overwegen. Ze balen van alle horecaregels vanwege corona. Helemaal nu ze net een grote feestzaal hadden omgetoverd tot binnentuin met ruimte voor 120 man.

Maaike Cnossen Geschreven door

"De binnentuin gaat niet door", schrijven ze daarom in koeienletters op Facebook. ‘Nadat we plan A tot en met plan V gehad hebben, gaan wij door de laatste Covid-19-regels over op plan W!" Het bericht, met uiteraard een flinke knipoog, valt bij velen in de smaak. Populaire sites als Dumpert en VKmag hebben het gedeeld.

“Zelfs artiesten hebben ons bericht gedeeld", vertelt Piet van Broers Café & Zaal. "Het is natuurlijk grappig bedoeld en gefotoshopt, maar ik raak wel een beetje over de zeik door al die regels. Je kan echt zo’n beetje beter een wietplantage beginnen.” Helemaal omdat de broers juist net wat hadden bedacht om meer mensen op een gezellige en veilige manier binnen te ontvangen.

Maand gezwoegd

In hun kroeg kunnen ze op anderhalve meter afstand ongeveer 37 man kwijt. Dus besloten ze om van hun zaal voor feesten en partijen een binnentuin te maken. “Die zaal was alleen gezellig als je ‘m echt goed vol hebt”, legt Piet uit. “Dus hebben we ‘m de afgelopen maand opgeknapt. Bomen erin, terras aangelegd, likje verf. We hebben iedere avond staan klussen.”

Dat leek tot afgelopen maandag een gouden idee, maar toen kwam de nieuwe persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge. Horecazaken moeten voortaan om tien uur ’s avonds sluiten en er mogen maar maximaal dertig gasten naar binnen. “Ondanks dat we schrijven dat de binnentuin niet doorgaat, zullen we ‘m wel gewoon openen. Maar niet op de manier zoals we wilden."