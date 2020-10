Bossche winkeliers bundelen krachten in webshop: 'Consumenten zijn online verwend door de Zalando's'

De Bossche binnenstad (archieffoto: Karin Kamp). vergroot

Wil je als ondernemer overleven in deze coronatijd, dan moet je creatief zijn. De kleine winkeliers in de Bossche binnenstad hebben daarom gezamenlijk een webshop gemaakt waarin ze hun producten verkopen. Een aparte webshop voor ieder afzonderlijk is veel te duur, maar samen kun je het verschil maken.

De gezamenlijke website van de ondernemers in de binnenstad, onlinewarenhuisdenbosch.nl, is de tweede in Nederland. Alleen Groningen ging hen nog voor.

Het is niet gek dat de ondernemers iets nieuws bedenken, want het gaat heel slecht met de handel in deze coronatijd. Dit jaar worden er veertig procent procent minder bezoekers verwacht in de stad. En nu winkelen vooral met een mondkapje op moet, kan dat nog wel eens meer worden. Het online winkelen is de afgelopen maanden juist met ruim zestig procent gestegen.

Overleven

Voor kleine ondernemers is het prijzig om een eigen webshop op te zetten en bij te houden. "Het is alsof je er een tweede filiaal bijneemt inclusief al het gedoe. Consumenten zijn online verwend door de Zalando's van deze wereld en daar is als zelfstandige eigenlijk niet tegenop te boksen", aldus Stefan van Ham van Hartje Den Bosch, de ondernemersvereniging van de Bossche binnenstad.

In de nieuwe webshop wordt samengewerkt met afzonderlijke merken. Dat scheelt niet alleen veel geld en tijd, maar de kwaliteit wordt dan ook gegarandeerd.

Bezorgen of zelf ophalen

Wie iets koopt in de webshop kan kiezen voor bezorging maar kan het ook zelf op gaan halen. De winkeliers leveren de spullen voor de webshop, de techniek en marketing worden uitbesteed aan mensen die dat goed kunnen.

Vijftig winkeliers hebben hun producten al op de site gezet, maar dat moeten er uiteindelijk honderd of honderdvijftig worden. De gemeente Den Bosch ziet ook het belang voor de ondernemers en steekt ook geld in het project.

'Mooie binnenstad'

Van Ham is niet bang dat hij uiteindelijk zelf de dolk in de rug van de binnenstad steekt door alles online aan te bieden: "We hebben het geluk in Den Bosch dat we een mooie binnenstad hebben met goeie horeca. Dat samenspel zorgt er altijd voor dat mensen een dagje naar Den Bosch komen om te winkelen."