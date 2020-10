Baby olifantje op komst in Dierenrijk: dierentuin maakt zich op voor stroom bezoekers

De zwangere Htoo Yin Aye met haar laatste telg van ruim twee jaar oud. (Foto: Alice van der Plas) vergroot

Vier rijen dik. Zoveel aandacht trok het laatste olifantje dat ruim twee jaar geleden geboren werd in Dierenrijk in Mierlo. Nu is moeder Htoo Yin Aye weer in blijde verwachting. Om iedereen een kans te geven om het olifantje te zien, is de dierentuin druk om het verblijf coronaproof te maken.

Wanneer Htoo Yin Aye gaat bevallen is nog niet duidelijk. "Zo'n klein olifantje is in de natuur een prooi voor bijvoorbeeld tijgers", zegt hoofd dierverzorging Stephan Rijnen. "Dus de moeder houdt zo lang mogelijk verborgen dat ze gaat bevallen."

Kan tot december duren

De bevalling is dus niet te plannen. Het olifantje kan er opeens zijn. Maar het kan ook nog tot december duren. Een olifantenmoeder is gemiddeld 22 maanden zwanger. Pas na een jaar is de dikke buik ook daadwerkelijk te zien.

Uren puffen is er ook niet bij. De geboorte van een olifantje gaat razendsnel, vaak een half uur tot een uur. "En het jong moet ook meteen mee kunnen lopen."

Videoscherm en tijdslot

Het babyolifantje zal in het begin nog veel slaap nodig hebben. En dus lopen bezoekers de kans dat ze niet op kraambezoek kunnen komen. "Dan gaan de oogjes dicht en het slurfje hangen", zegt Stephan Rijnen. "En dan moet ie echt slapen. Maar bezoekers kunnen dan op een videoscherm buiten kijken. Live zal misschien niet altijd lukken. Hij heeft toch zijn rust nodig."

Dat videoscherm hangt er ook voor als het te druk wordt. Het binnenverblijf is inmiddels coronaproof gemaakt met stickers op de vloer. Mensen van de dierentuin zijn erbij om te voorkomen dat het aantal kijkers zich ophoopt. "Je wordt naar binnen geleid en mag dan een bepaalde tijd kijken, voordat je er weer uit moet."

Spannende tijden

Met de olifantenmama zelf doet de dierentuin niet zoveel. "We laten gewoon de natuur haar gang gaan", zegt Rijnen. "We hebben een camerasysteem waarmee we monitoren. Maar we gaan er niet bij slapen of zo. Voor de olifanten is dat het meest rustig."

Vader Sibu wordt 's nachts wel apart gezet, omdat hij heel groot is en eigenlijk solidair leeft. En dan is het afwachten hoe het verder gaat. "Maar dit is een ervaren moeder. Ze heeft al zes kinderen gehad." Twee dochters lopen in de dierentuin rond.

Uitdagingen genoeg

Als de nieuwe baby een mannetje is, moet het na vijf jaar de dierentuin verlaten. Het wordt dan vaak verstoten door de vader. En ook kan het nieuwe baby'tje wel eens met jaloerse zussen te maken krijgen. Uitdagingen genoeg dus. "Maar we gaan ervan uit dat alles goed gaat."