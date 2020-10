Terug naar het wild: Dierenrijk laat gieren terugkeren naar de bergen van Bulgarije

Deze vale gier gaat zijn vleugels uitslaan in Bulgarije (Foto: Alice van der Plas) vergroot

Flinke vleugels, een lange nek en een doordringende blik. De vale gier is een imposante vogel. Maar helaas bijna uitgestorven. En dus zet Dierenrijk in Mierlo ze weer uit in het wild. Vale gieren die in Mierlo zijn geboren, krijgen een nieuw thuis in Bulgarije.

“Heel vaak kunnen dieren niet terug naar het wild”, zegt hoofd dierverzorging Stephan Rijnen van Dierenrijk. “Omdat het leefgebied anders is. of omdat je geen ziektes mee wilt nemen naar het leefgebied.” Het komt dus niet zo vaak voor dat dierentuinen hun dieren weer in het wild uitzetten.

“Maar de vale gier is een Europese vogel”, zegt Rijnen. “Dus dat is veel makkelijker. De vale gier was bijna uitgestorven. Daarom is het project opgestart en daar werken we graag aan mee.”

Deze jonge gier is een half jaar oud en gaat terug naar het wild. vergroot

Weer populaties

En de resultaten zijn veelbelovend, vindt Rijnen. De dierentuin zette al eerder twee gieren uit en in januari volgt de derde. “Je ziet de populaties groeien, de vogels vormen weer broedkoppels en brengen hun eigen jongen groot.”

De vogels worden op drie plekken in Europa uitgezet, in Spanje, Sardinië en Bulgarije. Maar de vogel zou ook in Nederland kunnen leven. “Qua temperatuur kan hij het makkelijk aan.”

Bijna uitgestorven door gif

De imposante aaseter kwam in de problemen, omdat er steeds minder voedsel was. “Het voedselaanbod, bijvoorbeeld konijnen, werd schaarser. Door landbouwgif heeft de flora en fauna heel veel te lijden gehad. En als je onderaan de voedselketen tekort komt, gaat het aan de bovenkant ook niet goed.”

De imposante vale gier was bijna uitgestorven. vergroot

Maar in Europa is de wetgeving veranderd qua landbouwgif. “Het is weer beter geworden. Je ziet nu bijvoorbeeld ook veel meer buizerds dan in de jaren tachtig. Maar om een gezonde populatie van de vale gier te krijgen, is ondersteuning nog nodig.”

Eerst wennen

De dierentuin heeft een fokkoppel, dat in een programma zit. “De vogel mag niet door de mensen grootgebracht worden, het moet door de ouders opgevoed zijn. Zodat hij straks in de natuur ook alles kan.” Een koppel legt één tot twee eieren per jaar.

Een volwassen vale gier in Dierenrijk in Mierlo. vergroot

De vogel moet wel wennen na zijn ritje in het vliegtuig naar Bulgarije. “Daar is een centrum gebouwd in de bergen met volières. Het dier gaat eerst in een volière om te zien of hij goed eet. Ook krijgt hij kadavers aangeboden om hem te laten wennen aan het voedsel. Als dat allemaal goed gaat, wordt hij vrijgelaten. Hij krijgt een zender om, dus we kunnen hem blijven volgen.”