Speciale raketbrandstof uit Heerle brengt raketten en satellieten dieper het universum in

Een wereldprimeur voor Bradford Space in Heerle. Het ruimtevaartbedrijf heeft milieuvriendelijke raketbrandstof ontwikkeld.

Een wereldprimeur voor Bradford Space in Heerle. Het ruimtevaartbedrijf heeft milieuvriendelijke raketbrandstof ontwikkeld. De ruimtevaart wordt daarmee niet alleen schoner, de 'groene' brandstof zorgt er ook voor dat raketten en satellieten verder het universum in kunnen komen. Het is niet voor niets dat wereldwijd alle ogen uit de ruimtevaarttechniek zijn gericht op Bradford Space.

Bijna verscholen op een industrieterrein in het buitengebied van Heerle staat het pand van Bradford Space. Zo'n tachtig mensen werken daar aan een techniek die onze toekomst en onze kijk op het universum weleens voorgoed zou kunnen veranderen.

Sinds de jaren vijftig worden satellieten in de ruimte aangedreven door de giftige en zeer explosieve brandstof hydrazine. Deze brandstof is kankerverwekkend en veroorzaakt bij de geringste aanraking ernstige brandwonden. “Technici werken met gevaar voor leven. Ze moeten daarom speciale astronautenpakken aan om de satelliet met hydrazine af te vullen”, legt directeur Patrick van Put van Bradford Space uit.

De schone raketbrandstof uit Heerle is niet giftig. Volgens het bedrijf zou je het in theorie zelfs kunnen drinken zonder er ziek van te worden. Omdat de brandstof veilig te verwerken is, kunnen satellieten ook op aarde makkelijker vervoerd en opgeslagen worden. Dit is met traditionele ruimtesondes ondenkbaar.

"We kunnen verder de ruimte in dan met traditionele brandstof."

Het recept voor de raketbrandstof wordt bij het ruimtevaartbedrijf in eigen huis gemaakt. Dat gebeurt achter gesloten deuren. De unieke vloeistof van dichtbij bekijken is er ook voor een verslaggever niet bij. Je komt er nog niet eens bij in de buurt. Strikt geheim!

De nieuwe voorstuwingstechniek is niet alleen schoner maar ook krachtiger waardoor satellieten nog ‘dieper’ de ruimte in kunnen reizen dan tot nu toe mogelijk was. “Als je overal naar toe wilt in de ruimte heb je heel veel vermogen nodig. Wij kunnen met nu met hetzelfde volume twintig procent verder gaan dan met traditionele brandstoffen.”

“We gaan hierdoor mogelijkheden krijgen die we van tevoren nooit hadden kunnen voorspellen”, vervolgt van Put. “Het zou cool zijn wanneer we met ons systeem zo diep de ruimte in kunnen reizen zodat we nieuwe dingen ontdekken. Maar het oorspronkelijke doel is om naar kometen te gaan en te kijken of er mineralen of componenten te vinden zijn die we op aarde tekort komen.”

Bradford Space werkt voor onder meer ruimtevaartorganisatie ESA en onderzoeksinstituut TNO. Naast de brandstof maken ze de motor en het chassis van de satelliet.

"Heerle kan weleens heel bekend worden in de ruimtevaart."

De ontwikkeling van het 'groene' voortstuwingssysteem heeft 20 jaar gekost. Inmiddels zijn de eerste 21 satellieten ermee uitgerust. “We zijn we de enige ter wereld die dit kunnen maken en we lopen dus ver vooruit op de concurrentie. Onze belangrijkste focus is Amerika. Hier zit driekwart van onze markt. We hopen dat Europa volgt maar dat gaat veel langzamer vanwege de invloed van de overheid op de ruimtevaart.”

Volgens directeur van Put legt de groeiende interesse voor de nieuwe techniek zijn bedrijf geen windeieren. Op termijn zou Bradford Space hierdoor weleens drie tot vier keer in omvang kunnen groeien.

Directeur Patrick van Put. (Foto: Erik Peeters)

“Ruimtevaart spreekt tot de verbeelding maar is in principe nog heel klein. Maar iets kleins kan heel groot worden en dan kan ook Heerle weleens heel bekend gaan worden.” Wordt Heerle het Siliconvalley van de ruimtevaart in Nederland? “Laten we het hopen”, besluit Van Put.