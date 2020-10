Megastal in Sint-Oedenrode definitief van de baan: 'Veel tijd en energie ingestopt'

Ivo van Wijk legt uit waar de stal zou komen te staan. vergroot

Omwonenden van de Lieshoutseweg in Sint-Oedenrode zijn blij en opgelucht nu de komst van een megastal met 18.000 varkens definitief van de baan is. De Raad van State zette een streep door de plannen van varkenshouder Thomas Verhagen en oordeelde dat de gemeente Meijerijstad terecht een vergunning had geweigerd. “We hebben hier heel veel tijd en energie ingestopt en zijn blij dat het nu klaar is”, zegt Ivo van Wijk van Reactiegroep De Bleieven.

Al vijf jaar trekken omwonenden samen met boeren uit de omgeving op in de Reactiegroep. “Dat is het mooie in dit hele proces, dat boeren en burgers elkaar gevonden hebben”, constateert Ivo van Wijk. “We hadden weliswaar andere belangen, maar wel met hetzelfde doel.”

Van Wijk woont zelf aan de rand van het buitengebied en zou de megastal bijna in zijn voortuin hebben gekregen. Hij wijst voorbij het aardappelveld tegenover zijn huis. ”Achter die frambozenstruiken had die stal moeten komen.”

Hier zou de megastal komen. vergroot

Stank en gezondheidsrisico

Net als andere omwonenden was hij vooral bezorgd om het gevaar voor de volksgezondheid als de stal er was gekomen. “Dat we een deel van ons uitzicht zouden moeten missen was niet het grootste probleem, wel de stank en het gezondheidsrisico.”

Voor boeren in de omgeving zou de megastal een grote belemmering zijn geworden in eventuele uitbreidingsplannen, legt hij uit. “Hier zitten veel familiebedrijven, die zouden met zo’n enorme stal in de buurt geen kans meer maken.”

'Wij voldoen aan ons deel van de afspraak'

Varkenshouder Thomas Verhagen is niet van plan om het erbij te laten zitten. Hij wijst erop dat de megastal onderdeel was van eerdere afspraken die hij had gemaakt over verplaatsing van zijn stallen in Mariahout.

“Omdat we daar dicht tegen de bewoonde kern zitten zijn we destijds akkoord gegaan met vrijwillige verplaatsing. Maar wel onder de voorwaarde dat we elders weer zouden mogen bouwen", legt uit. "Wij voldoen aan ons deel van de afspraak door binnenkort de stallen te gaan slopen. Dan verwacht ik ook dat de gemeente de afspraken nakomt en ons laat bouwen.”

'Omvang was juist het probleem'

Op de vraag of de grootte van de stallen in Mariahout overeenkomt met de stal die hij aan de Lieshoutseweg had willen bouwen wil hij geen antwoord geven. “Dan gaan we het weer over aantallen hebben.”

Maar daar zit volgens Ivo van Wijk nou juist het zere punt. “De omvang van de stal en de bijbehorende stankoverlast waren het probleem.”