Ze balen van spelen zonder publiek, de aanvoerders van de Brabantse eredivisionisten

Van PSV’er Denzel Dumfries tot NAC-aanvoerder Dion Malone: alle profvoetballers zijn het roerend met elkaar eens dat spelen zonder publiek niet leuk is, maar er is begrip. Het kabinet nam die maatregel eerder deze week om het coronavirus in te dammen. Voor alle sporten geldt hetzelfde. Acht reacties van de aanvoerders van diverse eredivisieteams.

Marloes Keetels, aanvoerder vrouwen HC Den Bosch

“Natuurlijk is het jammer. Het is ook een extra klap voor de kantine-inkomsten die voor veel clubs belangrijk zijn. Uiteindelijk zijn de maatregelen nodig, omdat veel mensen zich moeilijk aan de regels kunnen houden. Vanuit de speelsters is er begrip. Het wordt wel apart om zo te spelen. Het geeft een dubbel gevoel want met publiek is veel leuker, maar realistisch gezien zijn er op dit moment andere dingen belangrijker.”

"Aan de andere kant, zondag spelen we uit in Zwolle, dan werkt het in ons voordeel."

Stefan Wessels, aanvoerder basketballers Heroes uit Den Bosch

“We hebben in de voorbereiding al wat wedstrijden gespeeld zonder publiek. Je raakt eraan gewend, maar een competitiewedstrijd zonder fans zal wennen zijn, zeker thuis. Dan maak je toch gebruik van de energie die in de zaal hangt. Aan de andere kant, zondag spelen we uit in Zwolle, dan werkt het in ons voordeel. We leven nu van dag tot dag en maken er het beste van.”

"Zonder publiek en vooral zonder sfeer. Het is gewoon niet hetzelfde."

Thomas Briels, aanvoerder mannen Oranje Rood Eindhoven

“We hebben vorige week met België in de hockey Pro League een interland gespeeld in Duitsland, dat was zonder publiek en vooral zonder sfeer. Het is gewoon niet hetzelfde, heel spijtig. We zijn blij dat competitie door kan gaan, dat is belangrijk. Hopelijk dat het publiek snel weer kan komen genieten want het geeft toch iets extra’s als ze reageren op mooie acties. Uiteindelijk zit iedereen in hetzelfde schuitje.”

Jeffrey van Nuland, aanvoerder Kozakken Boys

“Spelen zonder publiek, dat gaat heel apart zijn. Bij uitwedstrijden mochten de fans al niet mee en het is raar als je scoort en dan niemand hoort juichen. Ik vind wel dat bij onze wedstrijden best mensen zouden kunnen kijken, beperkt in ieder geval want rond het veld kun je afstand houden. De kantines en daarin afstand houden, is een groter probleem. Uiteindelijk moeten we het doen met de maatregelen en als speler moet de knop om.”

Rik van Balkom, aanvoerder rugbyers Oisterwijk Oysters

“Het is jammer voor de sfeer dat er geen supporters bij mogen zijn, maar er zijn dingen die moeten gebeuren. Het is niet anders. Ik ben blij dat we mogen sporten, daar genieten we van. Hopelijk kunnen we het seizoen afmaken. Als club gaan we een livestream opzetten zodat supporters erbij betrokken worden. Dat is toch iets.”

Steffie Janshen, aanvoerder Fast volleybal Sint Anthonis

“Het belangrijkste is dat we gezond blijven, maar het is een stuk minder leuk zonder publiek. We leunen op de trouwe fans die achter ons staan. Sommige speelsters merken niets van het publiek, anderen zien bij wijze van spreken iedereen binnenkomen. Het spelletje kunnen we spelen, maar de sfeer gaan we missen.“

Joost Rombouts, aanvoerder handbal Red Rag Tachos Waalwijk.

“Natuurlijk handballen we voor ons plezier, maar zeker ook voor de supporters. Meestal zijn er wel een paar honderd man in de hal en die sfeer valt nu helemaal weg. Om de adrenaline op gang te krijgen, moeten we dat gevoel met de groep zelf gaan creëren.”

"Nu spelen we eredivisie en kunnen ze niet komen kijken."

Piet Adams, aanvoerder zaalvoetballers BE’79 Berkel-Enschot

“Drie jaar hebben we tegen de eredivisie aangehikt en nu spelen we voor het eerst in de geschiedenis op het hoogste niveau. Als groep hebben we daar naartoe geleefd en de supporters ook. Voor hen is het extra zuur want nu spelen we eredivisie en kunnen ze niet komen kijken. We missen hun support, heel zuur.”

