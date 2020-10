Weddingplanners moeten door coronamaatregelen voor psycholoog spelen: ‘Het is niet leuk meer’

Grote feesten zijn er nu niet bij (foto: Pexels.) vergroot

Door het beperkte aantal gasten dat op bruiloftsfeesten mag komen, zijn sommige bruidsparen en weddingplanners er inmiddels wel een beetje klaar mee. Wafae (29) had haar bruiloft het liever groots gevierd maar wilde het niet langer uitstellen en stapt binnenkort toch maar in het huwelijksbootje.

Maaike Cnossen Geschreven door

Weddingplanners zijn inmiddels ook zo’n beetje psycholoog voor hun bruidsparen. “Het is niet leuk meer”, vertelt Maudy van Leusden uit Boxtel van 'Ja ik wil weddingplanner'. “Je hebt je er zo op verheugd, ziet je trouwjurk in je kast hangen, hebt misschien al een keer je bruiloft uitgesteld en dan mag je nu geen feest geven. Veel bruidsparen zijn teleurgesteld en even boos op de hele wereld.”

Teleurstelling

Ook de Eindhovense Elham Klaassens van Diamond Wedding & Partyplanner merkt en voelt de teleurstelling bij haar klanten. “Ik doe veel multiculturele bruiloften. Die zijn vaak groots en met veel gasten”, vertelt ze. “En dan moet dat nu opeens met dertig man. Terwijl ik met zalen werk waar wel achthonderd mensen kunnen komen. Veel bruidsparen annuleren het daarom of stellen het weer uit.”

Mensen die de komende drie weken willen trouwen, zullen het trouwfeest later moeten vieren vanwege de geldende beperking voor groepsgrootte, zei premier Mark Rutte in een debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. "Doe dat later, als het weer veilig is", zei hij.

De 29-jarige Wafae Belaizi uit Eindhoven heeft besloten haar bruiloft tóch door te laten gaan. Zij en haar aanstaande man Wassim hadden het al een keer uitgesteld en willen niet aan de gang blijven. “Je kan het van twee kanten bekijken. De verdrietige en de vrolijke”, vertelt de aanstaande bruid. “De vrolijke kant is dat je straks eindelijk echt samen en getrouwd bent. Aan de andere kant is het natuurlijk verdrietig dat je het niet zo kan vieren als je wil.”

'Harde keuzes maken'

De twee zouden eigenlijk al op 26 juni trouwen. Vanwege de coronacrisis besloten ze het uit te stellen. De nieuwe datum is 16 oktober. “Ik ga van een gastenlijst van tweehonderd mensen naar één van dertig”, vertelt ze. “Ik heb een grote familie. Het is heel moeilijk om te kiezen. Je moet harde keuzes maken.”

Ze moet niet alleen inleveren op de gastenlijst. Door de verscherpte maatregelen mag ze met haar gasten alleen een ceremonie houden. Een borrel of diner zit er naderhand niet in. En een feest al helemaal niet. “Normaal dansen we de hele dag op een bruiloft. We moeten nu gaan kijken hoe we de uurtjes gaan inplannen”, vertelt ze. “Een opening met vuurwerk, een chocoladefontein met fruit en eten met de gasten. Ik heb het allemaal moeten cancelen.”

Of zij en haar man later alsnog een feest geven, weet ze niet. “Dat gaan we bekijken. Je hebt ook geen idee hoe lang het nog duurt met corona.”