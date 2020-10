Feestvarkens Miriam en Marcel openen in Veghel de eerste varkenswinkel van Nederland: Oijnk!

De eerste varkenswinkel van Nederland wordt geopend. vergroot

Een lekker snoepje, tandpasta of shampoo. Het zijn allemaal producten die gemaakt zijn van varkens. Er zijn zoveel producten waarvan je niet weet dat het beestje er in verwerkt zit, dat je er zelfs een hele winkel mee kunt vullen. Miriam en Marcel Berkvens openden donderdag in Veghel de eerste varkenswinkel van Nederland.

Miriam en Marcel hebben een varkensbedrijf en kwamen erachter dat zij het leuk vonden om mensen te vertellen over het varken. Zo leuk, dat zij met een big idea kwamen: een eigen winkel waar alles in het teken staat van het varken. En die winkel staat er nu in de Kalverstraat in Veghel.

“Het zijn twee wensen die in één keer uitkomen. We kunnen het hele verhaal rondom het varken vertellen én mensen laten genieten van bijzondere en verrassende producten van het varken”, aldus Miriam Berkvens.

Zo opende Oijnk! haar deuren:

Bijzondere producten

Naast worsten, balkenbrij en zwoerd vind je in de winkel nog veel meer producten die zijn gemaakt van het varken zoals shampoo, borstels met varkenshaar en snoep. Een trotse Marcel loopt door zijn winkel: “We willen de mensen laten zien wat het varken allemaal te bieden heeft. Alles van het varken wordt gebruikt. Dus ook de huid, de botten en het haar. Overal wordt iets nuttigs van gemaakt”, vertelt Marcel.

Maar het zijn ook producten waar het varken model voor heeft gestaan. "Dit is van een kunstenares uit de buurt. Zij heeft van een bestaande varkensneus, met behulp van een mal, een mok gemaakt waar je dus koffie uit kunt drinken.”

Het verhaal van het varken

Marcel en Miriam willen niet alleen verkopen, ze willen de bezoekers ook wat meer vertellen over het varken. "Op een van de muren van de winkel hangt de blikvanger van de winkel. Op verschillende draaiende platen staan varkensproducten, met daarbij een uitleg van welk onderdeel van het varken het gemaakt is”, vertelt Marcel.

Het echtpaar vindt het belangrijk wat meer te vertellen over varken omdat ze merken dat er weinig kennis is over het beest. “Mensen kennen het verhaal van het varken niet meer. Het verhaal dat de varkens de restproducten opeet die als mensen niet meer willen. En dat levert dat weer heel veel mooie producten op, waarvan mensen niet dat het van het varken komt.”

Workshops

Naast een winkel is het ook een plek waar ze workshops gaan aanbieden. "Je kunt hierbij denken aan het maken van worst of snoep", legt Miriam uit. "Als het maar met het varken te maken heeft natuurlijk!”