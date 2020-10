Fietser belandt na botsing op voorruit auto, gewond naar ziekenhuis

De auto met de verbrijzelde voorruit (foto: Mathijs Bertens/SQ Vision Mediaprodukties). Hulpdiensten in actie na het ongeluk (foto: Mathijs Bertens/SQ Vision Mediaprodukties). Volgende Vorige vergroot 1/2 De auto met de verbrijzelde voorruit (foto: Mathijs Bertens/SQ Vision Mediaprodukties).

Een fietser is donderdagmiddag bij een ongeluk in Oosterhout op de voorruit van een auto terecht gekomen. Het slachtoffer is daarna met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond kwart over vijf op een T-splitsing, van de Strijenstraat en de Statendamweg. Bij de klap brak het stuur van de fiets en werd de voorruit van de wagen verbrijzeld.

Bestuurder erg geschrokken

De bestuurder van de auto raakte niet gewond, maar hij is wel erg geschrokken. De politie heeft hem en een aantal getuigen gehoord.

De verkeersongevallenanalyse is ingeschakeld voor een onderzoek ter hoogte van de T-splitsing. Die moest hierdoor voor een deel worden afgesloten.