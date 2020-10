Dapper echtpaar verjaagt overvallers uit huis: 'Voor d'n duvel niet bang!'

Kitty (73) en Jan (78) uit Helmond stonden donderdagochtend oog in oog met twee jonge overvallers. De mannen droegen bivakmutsen en waren bewapend, maar het dappere bejaarde echtpaar liet zich niet zomaar beroven. Ze boden zoveel weerstand dat de twee zonder buit afdropen.

“Mensen leven zo met ons mee. Dat had ik echt niet verwacht”, zegt Kitty later op de dag tegen Omroep Brabant. Al de hele dag stromen de appjes, berichtjes, telefoontjes en bossen bloemen binnen.

'Ik dacht het niet'

"Het was kwart over zes en ik hoorde geschreeuw. Hij riep: ‘Kitty! Kitty!’ en ik hoorde herrie dus ik dacht dat mijn man gevallen was." Aan een overval had Kitty helemaal niet gedacht. Later hoorde ze wat er op dat moment gebeurde: “De mannen bedreigden Jan en riepen dat hij zijn handen op zijn rug moest doen. Ze hadden tie wraps bij zich. Maar hij weigerde en zei: ‘Wat denken jullie wel?! Ik dacht het niet’. Hij is voor d’n duvel niet bang!”