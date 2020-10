PSV door naar groepsfase Europa League na overwinning op Rosenborg

Eran Zahavi maakte zijn eerste PSV-goal (foto: OrangePictures). vergroot

Met een zakelijke 0-2 overwinning in Noorwegen heeft PSV zich geplaatst voor de groepsfase van de Europa League. De Eindhovenaren kwamen nauwelijks in de problemen tegen Rosenborg BK en beleefden door doelpunten van Eran Zahavi en Cody Gakpo een relatief rustige avond. Deze zaken vielen er verder nog meer op.

Eerste goal Eran Zahavi

Gezien zijn eerdere prestatie in China hadden we het wellicht kunnen weten, want Eran Zahavi scoorde ook toen direct bij zijn eerste wedstrijd. Hij had donderdagavond maar 22 minuten nodig om eerste doelpunt in Eindhovense dienst aan te laten tekenen. De Israëlische goalgetter kopte een voorzet van Donyell Malen knap binnen, waardoor PSV al relatief vroeg aan de leiding kwam in een belangrijke wedstrijd. In de tweede helft was Zahavi nogmaals belangrijk voor PSV, toen hij Cody Gakpo bediende die PSV zo op een 0-2 voorsprong schoot.

Weinig ‘vollgasfussball’

Bij de komst van Roger Schmidt als trainer van PSV werd er veel gesproken over de verandering van speelwijze in Eindhoven. Het saaie rondgetik achterin zou worden ingeruild voor het aanvallende ‘vollgasfussball’. Maar daar is tot op heden nog weinig van terug te zien.

Het spel van PSV was in Trondheim niet eens zo slecht, maar het lukte de Eindhovenaren maar bij vlagen om Rosenborg zwaar onder druk te zetten. Uiteindelijk was meer ook niet nodig gezien de 0-2 overwinning. Zoals zo vaak geldt in een Europese wedstrijd: alleen de winst telt en dat was nu niet anders. De overwinning van PSV in Noorwegen kan getypeerd worden als ‘zakelijk’, maar het voetbal zal de komende weken beter moeten.

Maar de vraag is dus wel wanneer de PSV-fans het ‘vollgasfussball’ kunnen gaan aanschouwen. Na een wekenlange voorbereiding, een handvol oefenwedstrijden en nu een aantal wedstrijden om het ‘echie’, kan nog niet gesteld worden dat PSV met pressie en oogstrelend-voetbal wedstrijden over de streep trekt.

Lappenmand PSV vol

Smet op de mooie avond van PSV was dat Ryan Thomas en Philipp Max geblesseerd uitvielen in Trondheim. Daarmee wordt de lijst van blessures bij PSV langer en langer. Tijdens de voorbereiding moest trainer Schmidt Armando Obispo en Erick Gutiérrez al missen, en in de afgelopen week kwamen daar Maxi Romero (heel het seizoen uitgeschakeld) en dus Thomas en Max bij.

De blessures zorgen ervoor dat de spoeling aardig dun begint te worden in Eindhoven. Het was al bekend dat PSV, om een voorbeeld te noemen, geen tweede rechts- of linksback in de selectie heeft. Nick Viergever viel donderdagavond in voor de geblesseerde Max op de linksback-positie, maar het is algemeen bekend dat Viergever zelf liever in het centrum staat. Wellicht zal PSV de komende dagen op de transfermarkt nog gaan zoeken naar de zogeheten breedte-versterkingen. Want een brede selectie is geen overbodige luxe in een overvol seizoen dat PSV nu in combinatie met Europees voetbal zal gaan krijgen.

Vrijdagmiddag om 13.00 uur vindt de loting voor de groepsfase van de Europa League plaats.