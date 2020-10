Vraag naar verse jus stijgt, dus komt in Den Bosch de grootste sinaasappelschillenfabriek van Europa

Schillenbedrijf PeelPioneers gaat in Den Bosch de naar eigen zeggen grootste recyclefabriek van Europa voor sinaasappelschillen opzetten. Daarvoor heeft het bedrijf een miljoeneninvestering binnengehaald. Onder meer de Rabobank, het ministerie van Economische Zaken en het Nationaal Groenfonds investeren gezamenlijk tien miljoen euro.

De fabriek kan straks 120.000 kilo sinaasappelschillen verwerken, een verdriedubbeling van de huidige verwerkingscapaciteit. Ook de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij, European Circular Bioeconomy Fund en DOEN Participaties investeren in het bedrijf.

Nieuwe producten PeelPioneers verwerkt sinaasappelschillen die anders verbrand zouden worden tot ingrediënten voor onder meer sinaasappelolie, bier, muffins, limonade en bonbons, maar ook voor schoonmaakmiddelen en cosmetica. Het bedrijf haalt de schillen bij supermarkten en horeca op. Met de miljoeneninvestering kunnen ook nieuwe producten worden ontwikkeld, zoals voedingsvezels voor in vleesvervangers.

PeelPioneers werd opgericht in 2017 en opende in 2018 de eerste schillenfabriek ter wereld in Son. Het aantal medewerkers breidt dit jaar uit van tien naar dertig.