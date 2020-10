PSV tegen PAOK Saloniki, Granada en Omonia Nicosia in Europa League

PSV in Europa League vergroot

PSV heeft een uitdagende loting gehad voor de groepsfase van de Europa League. De ploeg van Roger Schmidt zit in groep E met het Griekse PAOK Saloniki, het Spaanse Granada en het Cypriotische Omonia Nicosia.

PAOK FC

PSV treft met PAOK FC de nummer twee van het afgelopen seizoen in de Griekse Eredivisie. PAOK kwalificeerde zich daarmee voor de voorronde van de Champions League. De Grieken miste op een haar na het miljoenenbal. Waar het eerst nog te sterk was voor het Portugese Benfica, moest het in de laatste ronde buigen voor het Russische Krasnodar.

Er speelt één oude bekende bij PAOK. Nederlander Diego Biseswar, die in Nederland voor onder meer Heracles Almelo en Feyenoord uitkwam, speelt al jaren voor de Griekse grootmacht. PSV speelde in het verleden vier keer eerder in de Europa League tegen PAOK. Driemaal wisten de Eindhovenaren te winnen.

PAOK is ook de ploeg van de geschorste voorzitter Ivan Savvidis die twee jaar geleden met een pistool het veld op kwam.

Huub Stevens, oud-speler en trainer van PSV, werkte in het seizoen 2013-2014 bij PAOK en koestert de herinneringen aan de fanatieke supporters. "Als er in Griekenland vanwege corona geen publiek bij is, heeft PSV een hoop voordeel."

Granada CF

Een Spaanse debutant in de groep van PSV. Granada werd afgelopen seizoen verrassend zevende in La Liga, nadat de club een jaar ervoor nog in de eerste divisie van Spanje speelde. Met die zevende plek wist Granada zich te plaatsen voor de voorronde van de Europa League. Daarin waren de Spanjaarden, waar onder meer oud-international Roberto Saldado onder contract staat, te sterk voor onder meer Malmö.

Omonia Nicosia

Net als Granada is ook Omonia Nicosia een debutant in de Europa League. De Cyprioten kwamen ver in de voorronde van de Champions League, maar moesten eerder deze week hun meerdere erkennen in het Griekse Olympiakos. In de reguliere competitie wist Omonia de plaatselijke grootmacht APOEL Nicosia na jaren eens de baas te zijn. Zeven jaar op rij was APOEL de beste van Cyprus, maar daar bracht Omonia nu dus verandering in.

PSV bereikte de groepsfase van de Europa League door twee voorrondes te overleven. Donderdag won de ploeg met 2-0 in Rosenborg. Vorige week werd het bij NS Mura 5-1.

Vorig seizoen strandde PSV in de groepsfase van de Europa League. In een groep met LASK Linz, Sporting Lissabon en Rosenborg werd PSV derde met 8 punten uit 6 duels.

Speeldata PSV in Europa League

22/10/2020 speelronde 1

29/10/2020 speelronde 2

05/11/2020 speelronde 3

26/11/2020 speelronde 4

03/12/2020 speelronde 5

10/12/2020 speelronde 6

De finale wordt normaal gesproken op 26 mei 2021 gespeeld in het Poolse Gdansk.