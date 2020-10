Raadslid Bergeijk twee keer bedreigd door campingeigenaar

Raadslid Sonja Wagemans van de Lokale Partij Bergeijk is tot twee keer toe bedreigd door de exploitant van camping de Zwarte Bergen in Luyksgestel. Dat bevestigt ze vrijdag aan Omroep Brabant.

Het raadslid wilde verder niet op de bedreigingen ingaan. “Ik heb daar geen behoefte aan”, zei ze vrijdag. “De impact is te groot om te reageren.” Vorig jaar kreeg het raadslid ook al 'intimiderende waarschuwingen'. Toen was niet duidelijk van wie die kwamen.

Volgens hem is van beide bedreigingen aangifte gedaan bij de politie. “De bedreigingen werden in augustus gedaan”, zegt hij. “Het onderzoek ligt nu bij justitie, daar kunnen we nu niks over zeggen.” Wel zegt Verhoeven dat de bedreigingen niet direct aan haar zijn gedaan, maar dat hij over haar heeft gesproken tegen een ander.