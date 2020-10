Zelfs de burgemeester weet niet hoe het verder moet in Waalre: 'Kan er weinig over zeggen'

Jan Boelhouwer (Archieffoto) vergroot

Na de burgemeester hebben ook de wethouders van de gemeente Waalre besloten af te treden. Wat nu? Dat vraagteken zweeft deze week als het zwaard van Damocles boven het gemeentehuis. Zelfs de interim-burgemeester van de gemeente Waalre, Jan Boelhouwer, heeft geen antwoorden. “Eigenlijk kan ik maar weinig over zeggen. Ik heb dit zelf ook nog niet eerder meegemaakt.”

De vier wethouders van de gemeente Waalre gaven donderdagavond aan collectief af te treden. Ze blijven aan totdat hun opvolging is geregeld. Het besluit van de wethouders volgt op de aankondiging, woensdag, van burgemeester Jan Brenninkmeijer om niet meer terug te keren. Brenninkmeijer en de andere collegeleden konden al lange tijd niet door één deur.

‘Zo snel mogelijk’

Boelhouwer is door commissaris van de Koning Wim van de Donk gevraagd orde op zaken te stellen. “Het eerstvolgende dat er gaat gebeuren, is dat er nu wethouders worden gevonden. Die blijven wethouders voor een periode van anderhalf jaar, tot de raadsverkiezingen in maart 2022, om alles wat er nog op de rol staat tot uitvoering te brengen.”

Volgens Boelhouwer en de meeste gemeenteraadsleden is het zaak dat dat zo snel mogelijk gebeurt.

"Er zijn grote plannen, daar heb je wethouders voor nodig. "

“En dan bedoel ik ook echt zo snel mogelijk. Er moeten nog een lopende zaken worden uitgevoerd. Er zijn grote plannen, daar heb je wethouders voor nodig. De verkiezingen van maart 2022 zijn in politieke termen nog maar iets meer dan een jaar van ons verwijderd, want met de kerst van 2021 is iedereen alweer bezig met de aanstaande verkiezingen.”

Maar hoe dat proces in zijn werk zal gaan, of wanneer het duidelijk wordt hoe het zal verlopen, is volgens Boelhouwer nog een groot vraagteken. “Het is echt zo: ik weet het ook niet allemaal. Ik heb niet eerder met dit bijltje gehakt. Eerst moet de raad maar eens bij elkaar komen om te inventariseren wat de kansen en mogelijkheden zijn.”

Raadsleden willen ‘zakenkabinet’

Een rondgang bij de verschillende partijen in de raad levert geen concreet beeld van de toekomstige gang van zaken op. Wel zijn de meeste partijen het eens over de insteek: de partij van die wethouders zal ondergeschikt zijn aan hun kwaliteiten.

Daan Damen, fractievoorzitter van de Waalrese coalitiepartij CDA, zegt voor een soort gemeentelijke variant op het zakenkabinet te willen gaan. “Dan kijken we gewoon heel simpel naar wie goed in wat is, en niet naar de partij. Dat zou dan een oplossing zijn met onafhankelijke wethouders, die wat meer afstand hebben van de lokale politiek.” In zo'n geval wordt er vaak gesproken over 'vakwethouders'.

Betekent dat volgens Damen dat de nieuwe wethouders dan niet uit de gemeente Waalre komen? “Ik denk dat we mensen moeten hebben die het beste zijn voor Waalre nu, ongeacht afkomst. Wethouders uit deze gemeente liggen wat mij betreft minder voor de hand. Mijn gevoel zegt dus dat dat zo zal zijn, ja.”

"Het gaat er nu om wat het beste is voor Waalre"

Ook Floris Schoots van oppositiepartij D66 zegt 'minder te willen kijken naar de partij' van een toekomstige wethouder. “Of laat ‘minder’ zelfs maar weg: we moeten puur gaan kijken naar kwaliteit”, vult hij aan. " Het gaat er nu om wat het beste is voor Waalre. Zo simpel is het nu gewoon."

Joke Breuger van GroenLinks sluit zich daarbij aan en denkt eveneens dat het belangrijk is te kijken naar zogeheten ‘vakwethouders’. “De dualiteit tussen de raad en wethouders was verdwenen. Het kan haast niet anders of we gaan er met die nieuwe wethouders in de gemeente op voorruit.”

‘Dit maak je zelden mee’

Ironisch genoeg lijken de partijen het in dat opzicht met elkaar eens, zowel in de coalitie als oppositie: er moet zo snel mogelijk worden gekeken naar geschikte kandidaten, waarbij de partij van ondergeschikt belang is. “Nou ja, dat vind ik een heel verstandig uitgangspunt”, zegt interim-burgemeester Boelhouwer daarover. Vermoedelijk start dit traject al volgende week, als de raad bijeen komt voor overleg.

Maar zekerheid is er niet, ook niet op dat punt. “En dat is ook niet zo raar”, zegt Boelhouwer. “Dit is gisteren gebeuren. Geef het even tijd. Iedereen is aan het nadenken. Een politieke situatie zoals deze, die maak je maar zelden mee.”