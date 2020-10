Bestuurscrisis Waalre compleet: na burgemeester stappen ook alle wethouders op

Burgemeester Brenninkmeijer tijdens een raadsvergadering in Waalre. vergroot

De vier wethouders van de gemeente Waalre treden af. Ze blijven aan totdat hun opvolging is geregeld én om lopende zaken af te handelen. Het besluit van de wethouders volgt op de aankondiging, woensdag, van burgemeeester Jan Brenninkmeijer om niet meer terug te keren. Brenninkmeijer en de andere collegeleden konden al lange tijd niet door één deur.

Brenninkmeijer wordt tijdelijk vervangen door Jan Boelhouwer. De waarnemend burgemeester respecteert de keuze van het viertal. Hij dankt hen in een verklaring voor hun inzet.

De wethouders laten in een reactie weten dat ze 'betreuren dat er op dit moment onvoldoende draagvlak is voor hen'. Het is volgens hen onmogelijk om verantwoording te dragen voor een modern en integer bestuur.

'Onnodig beschadigend'

Het waren dezelfde vier wethouders, die het vertrouwen in de burgemeester hadden opgezegd. Ze konden zich niet langer vinden in de bestuursstijl van burgemeester Jan Brenninkmeijer, wiens naam in het persbericht van de gemeente overigens niet éénmaal wordt genoemd.

De wethouders zijn niet van plan een toelichting te geven op hun beslissing. "Alle spelers in de politiek van Waalre weten al geruime tijd precies wat er aan de hand is. Een verdere verklaring zou onnodig beschadigend werken voor alle betrokkenen." Ze bedanken in het persbericht wel iedereen met wie ze hebben samengewerkt.

Verslag en plan van aanpak

Boelhouwer is door commissaris van de Koning Wim van de Donk gevraagd orde op zaken te stellen. Hij zou rond deze tijd met een verslag en een plan van aanpak komen, maar dat kost meer tijd.

LEES OOK: Brenninkmeijer stapt op als burgemeester na bestuurscrisis in Waalre