Jan Brenninkmeijer stapt op als burgemeester na bestuurscrisis in Waalre

Jan Brenninkmeijer keert niet meer terug als burgemeester van de gemeente Waalre. Hij heeft per 12 januari 2021 ontslag aangeboden aan de commissaris van de Koning, Wim van de Donk. Brenninkmeijer doet dit met pijn in het hart, zo staat in een gezamenlijke verklaring.

E ind augustus deed Brenninkmeijer op verzoek van Van de Donk een stap opzij, tijdelijk. Jan Boelhouwer kreeg zo als waarnemend burgemeester ruimte om orde op zaken te stellen.

De verhoudingen in de coalitie en in de gemeenteraad zijn al enige tijd zeer verstoord. In een videoboodschap op Instagram nam Brenninkmeijer na het besluit van Van de Donk afscheid van de inwoners van Waalre. “Voor een korte periode”, zei hij toen.

'De nodige zorgen'

Ondanks alle perikelen was Brenninkmeijer eerder van plan er een tweede ambtsperiode aan vast te plakken. Woensdag is dus bekend geworden dat Brenninkmeijer zijn activiteiten in Waalre niet meer zal hervatten. In een verklaring die hij heeft opgesteld met Van de Donk worden 'de aansprekende voorbeelden' opgesomd die de Waalrese politiek heeft bereikt.

"Maar", zo sluit Brenninkmeijer zijn ogen niet voor de heersende problemen, "er zijn ook de nodige zorgen. De bestuurlijke situatie is dermate ingewikkeld dat het nodig is dat op diverse posities anderen onbevangen, vrij van het verleden en met een fris gemoed en een frisse blik het stokje overnemen. (...)Ik dank jullie oprecht dat ik de afgelopen jaren die eigenzinnige burgemeester in die eigenzinnige gemeente Waalre mocht zijn."

Laatste klus Van de Donk

Nu Brenninkmeijer vertrekt, heeft Van de Donk aan Boelhouwer gevraagd voorlopig door te gaan met zijn waarnemende activiteiten. Met als doel, zo schrijft de commissaris, 'al het nodige te doen om de kwaliteit van het bestuur en het gemeente-apparaat op een hoger plan te brengen.' Het is Van de Donks laatste actie als commissaris. Vanaf donderdag wordt hij opgevolgd door Ina Adema.

Boelhouwer zou op dezelfde dag zijn oplossing presenteren voor de problemen in de Waalrese politiek.

