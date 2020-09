Aangifte tegen lekkende ambtenaar die bestuurscrisis in Waalre onthulde

Jan Boelhouwer, waarnemend burgemeester van Waalre, heeft aangifte gedaan tegen de ambtenaar die de bestuurscrisis in Waalre onthulde. Hij beschuldigt de ambtenaar van smaad en het schenden van haar ambtsgeheim. "Het moest toch een keer gebeuren, dus dat hebben we maar gedaan", bevestigt Boelhouwer tegenover Omroep Brabant.

De bestuurscrisis ontstond in juli toen vier wethouders het vertrouwen opzegden in burgemeester Jan Brenninkmeijer. Ze voelden zich namelijk onvoldoende gesteund door de burgemeester. Maar de gemeenteraad was hier niet over geïnformeerd. Dit gebeurde pas een maand later, toen de ambtenaar tijdens een kort geding iets losliet over deze bestuurscrisis.