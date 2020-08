Ambtenaar ontslagen na onthullen bestuurscrisis in Waalre

Het gemeentehuis in Waalre (foto: Tonnie Vossen) vergroot

De gemeente Waalre heeft de ambtenaar ontslagen die vorige week tijdens een kort geding de bestuurscrisis onthulde. De vrouw had een leidinggevende functie en was al geschorst na een conflict. Dat bevestigt haar advocaat Conny Staudt, na berichtgeving in het Eindhovens Dagblad.

De bestuurscrisis ontstond feitelijk in juli toen de wethouders het vertrouwen opzegden in burgemeester Jan Brenninkmeijer, maar de gemeenteraad hier niet over informeerden. Dit gebeurde pas een maand later, toen de ambtenaar tijdens een kort geding iets losliet over de bestuurscrisis. Omdat een plaatselijke journalist bij die behandeling aanwezig was, besloot het college nog diezelfde dag de raad in te lichten.

Op het gemeentehuis was donderdagavond een besloten raadsvergadering over de crisis. Daarover is nog niets naar buiten gekomen. Pas maandagavond is er een openbare vergadering, die ook online te volgen is.

Of de raad donderdag tevreden was met de uitleg van de wethouders zal dus maandag pas blijken. Voorafgaand aan de openbare raadsvergadering is er eerst een debat over de kwestie.

